Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 38 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.