Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: «Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία»

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η μάχη των εθνικών εκλογών θα είναι αξιακή.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, την αποτυχία της κυβέρνησης τη «νιώθει ο πολίτης όταν μπαίνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Το νιώθει ο γονέας όταν πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο. Το νιώθει όταν μπαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες και έρχεται σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση. Το νιώθει ο επιχειρηματίας με το κόστος παραγωγής. Το νιώθει ο κτηνοτρόφος που ενώ μιλάμε για εξωστρέφεια, ανασυγκρότηση της παραγωγής, σήμερα καταστρέφεται από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό, κλιματικές κρίσεις τύπου Daniel, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Δημιουργεί και το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

«Αξιακή η μάχη των εθνικών εκλογών»

Έπειτα αναφέρθηκε στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, λέγοντας ότι είναι «αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα».

Θεσμική παρακμή κι εκτροπή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε «θεσμική παρακμή», δίνοντας ως παραδείγματα, την άρνηση συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής και Προανακριτικής για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων: «Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο -θα επικαλεστούν την ΕΥΠ- θα πρέπει να εγκριθεί με 151; Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα media για αυτήν τη νέα θεσμική εκτροπή.

Προανακριτική: Ξανά όχι; Δηλαδή, εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: ‘Καμία έρευνα στους υπουργούς μου’».

Για την τροπολογία για τις τράπεζες: Να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους

Όσον αφορά την τροπολογία του κόμματος για τις τράπεζες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά: «Συναντηθήκαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Τι μας είπαν; ‘Μα, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης’. Στο μέσο όρο της Ευρώπης στη διανομή κερδών, αλλά η κοινωνία μας δεν είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτή ήταν η απάντησή μας. Ότι δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είτε αφορούν τα κέρδη τους, είτε αφορούν τα επιτόκια, είτε αφορούν τις προμήθειες, είτε αφορούν τις χρεώσεις. Και, νομίζω, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα πώς θα τους χειριστεί μία επόμενη κυβέρνηση της παράταξής μας. Τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους».

Για τις ανεξάρτητες αρχές

Όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Αμαύρωσαν τη διαδικασία για τις ανεξάρτητες αρχές. Μήπως η Νέα Δημοκρατία προκάλεσε τη συζήτηση λίγες μέρες μετά την απόφαση της αρχειοθέτησης των υποκλοπών για να μας οδηγήσει να πούμε ‘όχι σε όλα και να μας χρεώσει τις χηρεύουσες αρχές που παραμένουν ακέφαλες για να πάει στην αναθεώρηση του Συντάγματος και να παίξει με τα 3/5; Έχουν καταλάβει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι σε αυτήν την περίπτωση η στάση τους είναι δώρο προς τον Μητσοτάκη; Μου προκαλεί εντύπωση πώς με δεδομένο ότι δεν πρέπει να μείνει ακέφαλη η ΑΠΔΠΧ, από την αντιπολίτευση δεν είχαν να πουν μια θετική λέξη έστω για ένα βιογραφικό. Καλά, 42 βιογραφικά, ένας δεν σας άρεσε; Ας μην ήταν αυτός που προτείνουμε εμείς, προτείνετε κάποιον άλλον.

«Εμείς, λοιπόν, τι κάναμε; Πήραμε τα βιογραφικά, τα αξιολογήσαμε και καταλήξαμε σε δύο προτάσεις. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας και, ενώ σε μία περίπτωση υπήρχε πλειοψηφία 3/5, αντί να προχωρήσει ο κ. Κακλαμάνης τη διαδικασία, σηκώθηκε και έφυγε. Και δεν έμειναν μόνο εκεί. Μετά άρχισαν μία στρατηγική προπαγάνδας απέναντί μου ότι τάχα είχαμε συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω. Αφού στη μία επιτροπή, λοιπόν, είχαμε σύμπτωση, γιατί δεν προχώρησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν; Γιατί, πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία ήθελε παζάρι. Αν θέλαμε παζάρι, δεν θα προτείναμε ανοιχτή πρόσκληση με βιογραφικά, θα κάναμε παζάρι. Εμείς παζάρια δεν κάνουμε. Εμείς προτείναμε μια διαδικασία αξιοκρατίας και διαφάνειας, για να γίνει μια νέα αρχή στην πλήρωση των ανεξάρτητων αρχών και να μείνει ως κληρονομιά και στους επόμενους: κράτος με διαφάνεια, με open data παντού και όχι με κλειστές διαδικασίες, με κλειστές πόρτες εντός ενός απαξιωμένου κοινοβουλίου».

Για την 4ήμερη εργασία: Είναι ευρωπαϊκό παράδειγμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τετραήμερης εργασίας που έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση: «Μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε την τετραήμερη εργασία, θα κλείσουν νοσοκομεία, θα κλείσουν μανάβικα, θα κλείσουν ταβέρνες. Δηλαδή, πού επενδύουν; Στον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό που προτείναμε αφορά επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και τους υπαλλήλους σε λογιστήρια, μάρκετινγκ, μελετητικά γραφεία, σχεδιασμό προϊόντων, διοικητική υποστήριξη, οικονομική διεύθυνση», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας. Είναι παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. όπου το 92% των εταιρειών που εφάρμοσε πιλοτικά την 4ήμερη εργασία, τη διατήρησαν λόγω θετικών αποτελεσμάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί το ζήτημα «γιατί, πολύ απλά, έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακολουθούμε την ατζέντα της. Μόλις βάλουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα.

Σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή. Με την ιδεολογία, διότι δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, είναι ξένα για αυτούς. Και με τη διαπλοκή, διότι προφανέστατα υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που ξεπουλούν τη γη της χώρας σε τρίτους παράγοντες».

Τομείς ευθύνης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Τέλος,, υπόψη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου τέθηκε η επεξεργασία των αρμόδιων τομέων για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να καταθέσουν τις επισημάνσεις τους στην επόμενη συνεδρίαση. Επιπλέον, ανακοινώθηκε και νέα πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τα funds και το ιδιωτικό χρέος προσεχώς.