Ιρανός ΥΠΕΞ: Έκκληση για «αποκλιμάκωση» σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στο Πεκίνο για συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους, είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο προσωπικό κανάλι του Αραγτσί στο Telegram, αλλά και σε σχετική δήλωση του ιρανικού ΥΠΕΞ, ο Ιρανός επικεφαλής της διπλωματίας υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κρατών της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση, ο Αραγτσί τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί «το μονοπάτι της διπλωματίας μεταξύ των χωρών της περιοχής για την πρόληψη της εμφάνισης και της κλιμάκωσης των εντάσεων».



Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση επίσημη τοποθέτηση ή ανακοίνωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η επικοινωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πραγματοποιείται ενώ το Ιράν αναζητά διπλωματική στήριξη στην Κίνα, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.