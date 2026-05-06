Ζελένσκι: Ο Πούτιν νοιάζεται μόνο για τις στρατιωτικές παρελάσεις και όχι για τις ανθρώπινες ζωές

Η Ρωσία παραβίασε συνολικά 1.820 φορές την πρόταση εκεχειρίας που είχε προτείνει η Ουκρανία και τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στις 4 Μαΐου ότι το Κίεβο θα προχωρούσε σε κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, ως απάντηση στην ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για προσωρινή «εκεχειρία της Ημέρας της Νίκης» στις 8 και 9 Μαΐου.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν αποδέχθηκε την ουκρανική πρόταση. Ο Ζελένσκι είχε υποστηρίξει ότι η χρονική αυτή περίοδος θα ήταν αρκετή ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει πραγματική παύση των εχθροπραξιών.

Οι επιθέσεις και οι καταγγελίες του Κιέβου

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν παραβιάσει την εκεχειρία 1.820 φορές, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, επιχειρώντας επιθέσεις στο μέτωπο και εξαπολύοντας επιδρομές με drones.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες φονικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, με βασικούς στόχους τη Ζαπορίζια και το Ντνίπρο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία επιτέθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, έναν πύραυλο αέρος-εδάφους Kh-31 και 108 drones διαφόρων τύπων, μεταξύ αυτών και Shahed.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν 89 drones στον βορρά και την ανατολή της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν οκτώ περιοχές, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν.

Οι κατηγορίες της Μόσχας κατά της Ουκρανίας

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε επίσης το Κίεβο ότι παραβίασε τη δική του πρόταση εκεχειρίας.

Ο πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ροντιόν Μιρόσνικ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις στην κατεχόμενη Κριμαία και στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν ή αναχαίτισαν 53 ουκρανικά drones στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Κουρσκ και Μόσχας, καθώς και πάνω από την κατεχόμενη Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις ρωσικές κατηγορίες.

«Η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 30 επιθετικές επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς του μετώπου, ενώ χρησιμοποίησε περισσότερες από 70 κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας.

«Η επιλογή της Ρωσίας αποτελεί ξεκάθαρη απόρριψη της ειρήνης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνόησε «μια ρεαλιστική και δίκαιη έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών».

«Η Μόσχα απέδειξε ξανά ότι απορρίπτει την ειρήνη και ότι οι υποτιθέμενες εκκλήσεις της για εκεχειρία στις 9 Μαΐου δεν έχουν καμία σχέση με τη διπλωματία», ανέφερε.

«Ο Πούτιν νοιάζεται μόνο για τις στρατιωτικές παρελάσεις και όχι για τις ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε.