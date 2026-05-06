Ζελένσκι: Ο Πούτιν νοιάζεται μόνο για τις στρατιωτικές παρελάσεις και όχι για τις ανθρώπινες ζωές

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP

Η Ρωσία παραβίασε συνολικά 1.820 φορές την πρόταση εκεχειρίας που είχε προτείνει η Ουκρανία και τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στις 4 Μαΐου ότι το Κίεβο θα προχωρούσε σε κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, ως απάντηση στην ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για προσωρινή «εκεχειρία της Ημέρας της Νίκης» στις 8 και 9 Μαΐου.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν αποδέχθηκε την ουκρανική πρόταση. Ο Ζελένσκι είχε υποστηρίξει ότι η χρονική αυτή περίοδος θα ήταν αρκετή ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει πραγματική παύση των εχθροπραξιών.

Οι επιθέσεις και οι καταγγελίες του Κιέβου

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν παραβιάσει την εκεχειρία 1.820 φορές, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, επιχειρώντας επιθέσεις στο μέτωπο και εξαπολύοντας επιδρομές με drones.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες φονικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, με βασικούς στόχους τη Ζαπορίζια και το Ντνίπρο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία επιτέθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, έναν πύραυλο αέρος-εδάφους Kh-31 και 108 drones διαφόρων τύπων, μεταξύ αυτών και Shahed.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν 89 drones στον βορρά και την ανατολή της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν οκτώ περιοχές, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν.

Οι κατηγορίες της Μόσχας κατά της Ουκρανίας

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε επίσης το Κίεβο ότι παραβίασε τη δική του πρόταση εκεχειρίας.

Ο πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ροντιόν Μιρόσνικ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις στην κατεχόμενη Κριμαία και στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν ή αναχαίτισαν 53 ουκρανικά drones στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Κουρσκ και Μόσχας, καθώς και πάνω από την κατεχόμενη Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις ρωσικές κατηγορίες.

«Η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 30 επιθετικές επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς του μετώπου, ενώ χρησιμοποίησε περισσότερες από 70 κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας.

«Η επιλογή της Ρωσίας αποτελεί ξεκάθαρη απόρριψη της ειρήνης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνόησε «μια ρεαλιστική και δίκαιη έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών».

«Η Μόσχα απέδειξε ξανά ότι απορρίπτει την ειρήνη και ότι οι υποτιθέμενες εκκλήσεις της για εκεχειρία στις 9 Μαΐου δεν έχουν καμία σχέση με τη διπλωματία», ανέφερε.

«Ο Πούτιν νοιάζεται μόνο για τις στρατιωτικές παρελάσεις και όχι για τις ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

Στουρνάρας: Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου-Τι λέει για τις προκλήσεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερή η πορεία του -Τι δείχνουν τα στοιχεία για νέες ρυθμίσεις και οφειλές

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...
περισσότερα
14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
14:13 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ...
14:08 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επα...
13:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή