Καιρός: Κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης και ζέστης τις επόμενες ημέρες – Έρχεται πρόωρος καύσωνας με 38άρια

Αφρικανική σκόνη και έντονη – για την εποχή – ζέστη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Το meteo δημοσιεύει χάρτη που θα ανανεώνεται καθημερινά με τις προγνώσεις «μεταφοράς ερημικής σκόνης» και αφορά στην εξέλιξη του φαινομένου την Παρασκευή.

Έρχεται καύσωνας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Χαρά Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κοντομάνικα… και air condition.

«Από τα μπουφάν περνάμε στα κοντομάνικα, από τα καλοριφέρ στα κλιματικά και από τη σημαντικότερη ψυχρή εισβολή για την εποχή του αιώνα, θα περάσουμε σε μια εντυπωσιακή θερμή εισβολή, η οποία θα κορυφωθεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας» περιέγραψε η μετεωρολόγος.

«Ήδη έχουμε δει τα πρώτα 27άρια και 28άρια. Την Πέμπτη και την Παρασκευή σταθεροποιούμαστε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά από το Σάββατο ξεκινάει η ανηφόρα του υδραργύρου. Την Κυριακή θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα θα ξεπεράσουμε τους 31 βαθμούς, την Τρίτη τους 32 βαθμούς και την Τετάρτη θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου» πρόσθεσε.

Η Αττικο-Βοιωτία θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του θερμού επεισοδίου, σχολίασε η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1.

«Στον ήλιο η αίσθηση μπορεί να αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου» επεσήμανε η Χαρά Μάλεση, ενώ σημείωσε ότι μετά θα επιστρέψουμε στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασιακές συνθήκες.

Η αφρικανική σκόνη θα καλύψει μέχρι το βράδυ ολόκληρη την χώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λασποβροχές.

Meteo: Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης

Τα συχνά, και πολλές φορές έντονα, επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης από την Αφρική στη χώρα μας, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μέσα στον χειμώνα, όπως συνέβη με το σημαντικό επεισόδιο σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου 2026, οδήγησαν τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/).

Το παρατηρητήριο αποτελείται από τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια δορυφορική αποτύπωση μεταφοράς σκόνης αξιοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus (Σχήμα 1). Η μεταφορά ερημικής σκόνης παρουσιάζεται μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER).

Πρόκειται για μια δορυφορική μέτρηση που υποδηλώνει αύξηση των συγκεντρώσεων των απορροφητικών σωματιδίων της ατμόσφαιρας και είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης έντονων επεισοδίων σκόνης. Η δορυφορική αποτύπωση ανανεώνεται μετά από κάθε επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, όταν θα γίνονται διαθέσιμα και τα δορυφορικά δεδομένα.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο (Ρέθυμνο-πόλη και Άδελε Ρεθύμνου) για τις τελευταίες 48 ώρες, οι οποίοι λειτουργούν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

Η Κρήτη είναι από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης. Τα διαγράμματα των σταθμών ανανεώνονται κάθε μισή ώρα.

Τέλος, στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται οι προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα (Σχήμα 2) για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2015, παρέχοντας επιχειρησιακές προγνώσεις μεταφοράς σκόνης υψηλής αξιοπιστίας.

Οι προγνωστικοί χάρτες ανανεώνονται καθημερινά με τις νέες προγνώσεις του μοντέλου πρόγνωσης.