Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες – Αναλυτική πρόγνωση

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα (6/5), σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Όπως αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ, στα δυτικά θα υπάρχουν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα σημειωθούν αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Η παρουσία της θα είναι πιο έντονη την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 25 και κατά τόπους έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο. Στα νότια θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες. Στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στην Κρήτη θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Στην Κρήτη θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα βόρεια θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στα βόρεια θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις προβλέπονται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια. Κατά τόπους και κατά διαστήματα οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι, αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, γρήγορα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά από τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026