Ντόρα Μπακογιάννη: «Ήθελα να κάνω άλλα δύο παιδιά – Είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα τρελά δύο φορές»

Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (6/5) στην εκπομπή «Buongiorno» και εξομολογήθηκε ότι ήθελε να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη οικογένεια, ωστόσο όπως είπε «όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει».

Μιλώντας για τη σχέση της με τα παιδιά της, η βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως «τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Αυτό δεν αλλάζει. Η μητρότητα είναι ευλογία. Το να είσαι μητέρα είναι ίσως η μεγαλύτερη ευλογία που μπορείς να έχεις».

«Αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου είναι που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά. Ήταν στο πρόγραμμα. Όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει. Είχα κάνει μεγάλο προγραμματισμό ότι γύρω στα 30-32 θα κάνω άλλα δύο. Αλλά δεν πήγε καλά αυτό. Έμεινα χωρίς άνδρα και δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Είμαι η μόνη στην οικογένεια που έχει μόνο δύο παιδιά. Οι δύο αδελφές μου έχουν τέσσερα η καθεμία. Ο Κυριάκος έχει τρία. Ήθελα πολύ να κάνω άλλα δύο» εξομολογήθηκε στην συνέχεια.

«Είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα τρελά δύο φορές»

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, σημείωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό στον έρωτα, καθώς, όπως είπε, έχει ερωτευτεί δύο φορές στη ζωή της. «Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Παύλο Μπακογιάννη και μετά τον Ισίδωρο (Κούβελο). Που σημαίνει ότι είμαι πολύ τυχερή. Είμαστε μαζί τώρα 27 χρόνια με τον Ισίδωρο. Είναι ωραίο να έχεις τον άνθρωπό σου» είπε.

«Είμαι δυναμική, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη χρειάζεται στήριξη, μια καλή κουβέντα, μία βοήθεια. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.