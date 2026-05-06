Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Νίκη και έφυγε με «σκούπα» για το Final 4 της Αθήνας

Στην έδρα του και έδρα διεξαγωγής του φετινού Final 4 της Euroleague, το T-Center, ο Παναθηναϊκός, μπροστά στο φίλαθλο κοινό του αυτή τη φορά, έχει τη δυνατότητα σήμερα Τετάρτη (6/5, 21:15) να «γράψει» το 3-0, να κάνει το “sweep” απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη 2η στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου, Βαλένθια.

Aν προκριθεί στο Final 4, ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει, από τα Play In. Αν χρειαστεί 4ο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στο T-Center την Παρασκευή (8/5, 21:15).

Οι «πράσινοι» θέλουν να προκριθούν στο 13ο φάιναλ φορ της Ιστορίας τους και 3ο διαδοχικό, για να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2024 στο Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα ματς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση. Έριξε στο… καναβάτσο τους άπειρους σε πλέι οφ Ισπανούς και τώρα έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό πριν από το Game 3 είναι αυτή του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πλέι οφ της Euroleague:

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70 (1-0)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68 (0-1)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78 (1-0)

Τετάρτη, 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 86-82 (1-0)

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 94-64 (2-0)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 105-107 παρ., 95-95κ.α. (0-2)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 96-74 (2-0)

Παρασκευή, 1 Μαΐου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 102-75 (2-0)

3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)

Τρίτη, 5 Μαΐου

Μονακό (Μονακό)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-105

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 79-69 (1-2)

Τετάρτη, 6 Μαΐου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15 (2-0)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00 (0-2)

4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026) – ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Πέμπτη, 7 Μαΐου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:00

Παρασκευή, 8 Μαΐου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 20:00

** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)