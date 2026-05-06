ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Ο Πέτρος Κωνσταντίνου έδωσε αυτοσχέδιο όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας – Η αντίδραση Γεωργιάδη

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ο όρκος που έδωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά την τελετή ορκωμοσίας του ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Όπως αναφέρεται στο ιστότοπο του υπουργείο Εσωτερικών, οι αιρετοί εκπρόσωποι, θα πρέπει πριν από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν όρκο με τον οποίο δεσμεύονται να διοικήσουν τον δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.

Ο όρκος που δίνεται για τους Έλληνες πολίτες έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Αιρετός που δεν επιθυμεί να δώσει όρκο, παρέχει, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Ο αυτοσχέδιος όρκος του Πέτρου Κωνσταντίνου

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε έναν όρκο, ο οποίος ανέφερε: «Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Η αντίδραση Γεωργιάδη – «Εξευτελίζει την ορκωμοσία λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες»

Ο αυτοσχέδιος όρκος του Πέτρου Κωνσταντίνου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει ότι «εξευτελίζει την ορκωμοσία λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες».

«Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκωμοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.