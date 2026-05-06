Μάθιου Πέρι: Τα προσωπικά αντικείμενα του βγαίνουν σε δημοπρασία – Τα υπογεγραμμένα σενάρια των Friends και το έργο του Banksy

Προσωπικά αντικείμενα και συλλεκτικά memorabilia του Μάθιου Πέρι πρόκειται να διατεθούν σε μεγάλη φιλανθρωπική δημοπρασία, τα έσοδα της οποίας θα ενισχύσουν το Matthew Perry Foundation, το ίδρυμα που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του ηθοποιού με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις εξαρτήσεις και τη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Μάθιου Πέρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά Friends, πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών. Ο ηθοποιός πάλευε για χρόνια με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, βασική αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η επικεφαλής του ιδρύματος, Λίζα Κάστελερ Κάλιο, δήλωσε: «Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και επιστήμη, όχι με στίγμα και σιωπή. Αυτή η δημοπρασία στηρίζει το έργο του ιδρύματος για την πρόσβαση σε θεραπεία και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος».

Τα αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα διατεθούν βρίσκονται:

το υπογεγραμμένο σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου των Friends, όταν η σειρά είχε ακόμη τον προσωρινό τίτλο Six of One

συλλογή 26 σεναρίων από εμβληματικά επεισόδια της σειράς, όπως The One With Ross’s Tan, The One Where Joey Speaks French και το διπλό φινάλε

το βραβείο Screen Actors Guild που κέρδισε ο Πέρι το 1995 για την ερμηνεία του στο Friends

το προσωπικό αντίγραφο της χαρακτηριστικής κίτρινης κορνίζας που υπήρχε στην πόρτα του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ

αυθεντικό έργο του Banksy από την προσωπική συλλογή του ηθοποιού, το οποίο εκτιμάται ότι θα πουληθεί για περισσότερα από 800.000 δολάρια

ρολόι Batman και custom τραπέζι ping pong με θέμα τον Batman

κορνιζαρισμένοι χειρόγραφοι στίχοι των Little River Band

Το υπογεγραμμένο πιλοτικό σενάριο του Friends φέρει τις υπογραφές των Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ και προσφέρθηκε από τη Warner Bros, που παρήγαγε τη σειρά.

Η τιμή εκκίνησης για το σενάριο είναι 500 δολάρια, ενώ η συλλογή των 26 σεναρίων θα εκκινήσει από το ποσό των 1.000 δολαρίων.

Τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου πριν από τη δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί τόσο διαδικτυακά όσο και στον εκθεσιακό χώρο της Heritage Auctions στο Ντάλας.

Η υπόθεση της κεταμίνης

Ο Πέρι είχε λάβει νόμιμα κεταμίνη για θεραπεία κατά της κατάθλιψης, ωστόσο στη συνέχεια άρχισε να αναζητά μεγαλύτερες ποσότητες από διαφορετικές πηγές, αφού ο γιατρός του αρνήθηκε να συνεχίσει να του τη χορηγεί στις ποσότητες που ζητούσε.

Πέντε άτομα έχουν δηλώσει ένοχα για κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατό του.

Μέχρι στιγμής έχουν καταδικαστεί:

οι γιατροί Σαλβαδόρ Πλασένσια και Μαρκ Τσάβες

η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», η οποία τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης

Ένοχοι έχουν επίσης δηλώσει:

ο βοηθός του ηθοποιού, Κένεθ Ιβαμάσα, που του έκανε ένεση κεταμίνης πριν από τον θάνατό του

ο Έρικ Φλέμινγκ, που προμήθευε την ουσία

Οι δύο τελευταίοι αναμένουν ακόμη την ανακοίνωση της ποινής τους.

Ο ίδιος ο Πέρι είχε γράψει στο βιβλίο του Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ότι η επιτυχία του Friends και η στήριξη των συμπρωταγωνιστών του τον βοήθησαν να διαχειριστεί τον εθισμό του.

«Όταν βγάζεις ένα εκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, δεν μπορείς να αντέξεις το 17ο ποτό», είχε γράψει χαρακτηριστικά.