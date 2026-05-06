Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Συνεχίζονται τα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

Νέες εντολές αναγκαστικής εκκένωσης εξέδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις για κατοίκους 12 χωριών και πόλεων στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και να μετακινηθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά από τις περιοχές τους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλές τοποθεσίες που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «πολλά κτίρια» όπου, κατά τον στρατό, βρίσκονταν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι κατά το τελευταίο 24ωρο χτυπήθηκαν περίπου 25 στόχοι της οργάνωσης, ανάμεσά τους αποθήκη όπλων και άλλες «τρομοκρατικές υποδομές».

Παράλληλα, το Ισραήλ υποστήριξε ότι αναχαίτισε «ύποπτο εναέριο στόχο» και ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες, drones και όλμους προς ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο ισραηλινός στρατός δεν παρουσίασε αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις παρά την εκεχειρία

Από τις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, με εκτεταμένους βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σχεδόν 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους υγειονομικοί και δημοσιογράφοι, ενώ πόλεις και χωριά στον νότο έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Η Βηρυτός έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο ισραηλινών επιθέσεων το προηγούμενο διάστημα, με εκατοντάδες νεκρούς.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συγκρούσεων.

Παρότι είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός στις 16 Απριλίου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται, κυρίως σε περιοχές του Λιβάνου που παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο.