Μάρκο Ρούμπιο: Τέλος η επιχείρηση «Επική Οργή», τώρα είμαστε στο «Project Freedom»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι ΗΠΑ περνούν πλέον στην «Επιχείρηση Ελευθερία», με στόχο την ασφαλή έξοδο πλοίων τρίτων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει το Κογκρέσο για την αλλαγή αυτή. Η νέα επιχείρηση, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, αφορά την προστασία της ναυσιπλοΐας και την απομάκρυνση πλοίων που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι «δέκα ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ».

«Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το θέμα.

Ο Ρούμπιο περιέγραψε το «Project Freedom» ως μια «χάρη προς τον κόσμο» και μια «αμυντική επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν θα πυροβολήσουμε αν δεν μας πυροβολήσουν πρώτοι, δεν θα κάνουμε επίθεση, αλλά αν μας επιτεθούν, πρέπει να αντιδράσουμε».

«Πρόκειται για τη διάσωση σχεδόν 23.000 αμάχων από 87 διαφορετικές χώρες που έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο και έχουν αφεθεί να πεθάνουν από το ιρανικό καθεστώς. Αυτοί οι αθώοι ναυτικοί έχουν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα, δεν είναι απλώς εγκληματικό, είναι απελπιστικό και καταστροφικό», εξήγησε.

Ο Αμερικανός υπουργός επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Όπως είπε ο Ρούμπιο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα επτά ιρανικά ταχύπλοα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχθεί τους όρους των ΗΠΑ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον Λίβανο, λέγοντας ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το βασικό εμπόδιο για την επίτευξή της είναι η Χεζμπολάχ.

«Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Ο στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να σημειωθεί πρόοδος προς μια μόνιμη εκεχειρία.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ισχύον καθεστώς στην Κούβα και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν, αλλά «όχι σήμερα».

Για το ταξίδι του στο Βατικανό, αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο είπε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», είπε ο υπουργός, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Ο Αμερικανός υπουργός, οι γονείς του οποίου κατάγονται από την Κούβα, ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν να προσφέρουν στο νησί μεγαλύτερη βοήθεια, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

