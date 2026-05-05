Νότια Κορέα: Εξετάζει τη συμμετοχή της στην επιχείρηση «Project Freedom» των ΗΠΑ μετά την έκρηξη σε φορτηγό πλοίο στο Ορμούζ

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας σε φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε το περιστατικό για να πιέσει τη Σεούλ να ενταχθεί στην επιχείρηση «Project Freedom».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποδίδοντας το συμβάν σε ιρανική επίθεση, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή!».

Η θέση της Σεούλ

Παρά την πίεση της Ουάσινγκτον, η Νότια Κορέα δεν έχει ανταποκριθεί επισήμως στο κάλεσμα του Τραμπ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το προεδρικό γραφείο της Σεούλ εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην επιχείρηση «Project Freedom», χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του περιστατικού στο πλοίο «HMM Namu», υπό σημαία Παναμά, αποφεύγοντας να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς περί ιρανικής επίθεσης.

«Η ακριβής αιτία του ατυχήματος θα διαπιστωθεί αφού το πλοίο ρυμουλκηθεί και αξιολογηθούν οι ζημιές του», σημείωσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της HMM δήλωσε ότι και τα 24 μέλη του πληρώματος παραμένουν στο πλοίο των 35.000 τόνων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο, ενώ βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

🚨🇮🇷🇰🇷🇦🇪 The ship in the footage: HMM Namu, a South Korean cargo vessel operated by HMM shipping Engine room fire broke out while anchored in the Strait of Hormuz near the UAE. 24 crew on board. 6 South Koreans, 18 other nationals, no casualties reported. Cause officially under… https://t.co/QrrmafqyR2 pic.twitter.com/1A12i9lVNp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026

Πιθανά σενάρια για την έκρηξη

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard επεσήμανε ότι οι αρχές θα εξετάσουν πολλαπλά ενδεχόμενα για την πρόκληση των ζημιών, μεταξύ των οποίων επίθεση, θαλάσσια νάρκη ή κάποιο άλλο εξωτερικό αντικείμενο.

Συναγερμός στη Σεούλ

Μετά το περιστατικό, το υπουργείο Ωκεανών και Αλιείας της Νότιας Κορέας ζήτησε από τα κορεατικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που έχουν ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνολικά 26 πλοία υπό νοτιοκορεατική σημαία βρίσκονται εγκλωβισμένα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.