Μπαράκ Ομπάμα: Ο Τραμπ προκαλεί «πραγματική ένταση» στον γάμο μου με τη Μισέλ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ομπάμα Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Σε μια σπάνια και ειλικρινή εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, παραδεχόμενος ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί προβλήματα στο σπίτι του.

Ο 64χρονος Ομπάμα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Μισέλ, του ζητεί επίμονα να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή για να απολαύσουν μαζί τα επόμενα χρόνια τους, όμως εκείνος αισθάνεται διαρκώς την ανάγκη να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας στο περιοδικό New Yorker, ο Ομπάμα παραδέχθηκε: «Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπιτικό μας και την εκνευρίζει. Εγώ δείχνω μεγαλύτερη κατανόηση σε αυτό, καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι νιώθουν έτσι».

Απαντώντας σε όσους τον επικρίνουν ότι δεν κάνει αρκετά, ο πρώην πρόεδρος υπεραμύνθηκε της πρωτοφανούς εμπλοκής του στα κοινά μετά τη θητεία του, σημειώνοντας: «Κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν υπήρξε ο κύριος υποστηρικτής του κόμματος για τέσσερις εκλογικούς κύκλους μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα».

«Το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνω περισσότερα είναι καλό σημάδι», σχολίασε με νόημα.

Η δράση του στο πεδίο και ο «νέος Ομπάμα»

Παρά τις οικογενειακές πιέσεις, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει εξαιρετικά δραστήριος.

Τον περασμένο μήνα πρωτοστάτησε στην υποστήριξη της τροπολογίας στη Βιρτζίνια για τον επανασχεδιασμό των εκλογικών χαρτών, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη δίπλα στον 34χρονο δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι.


Ο Ομπάμα λειτουργεί ως μέντορας για τον προοδευτικό δήμαρχο, η άνοδος του οποίου παρουσιάζει ομοιότητες με τη δική του πολιτική πορεία.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε παιδικό σταθμό τον Απρίλιο, ο Ομπάμα χάρισε στιγμές γέλιου στα παιδιά, παίζοντας μαζί τους στο πάτωμα.


Αναφερόμενος σε ένα βιβλίο που διάβασαν, είπε στους μικρούς μαθητές: «Θυμηθείτε τι είπε το βιβλίο, είμαστε δυνατοί μαζί. Οπότε θα πρέπει να με βοηθήσετε όλοι να σηκωθώ, γιατί είμαι γέρος».

Η «διαγραφή» του Μπάιντεν από το Δημοκρατικό Κόμμα

Ενδιαφέρον προκαλεί η στάση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο φαίνεται να δείχνει σαφή προτίμηση στον Ομπάμα έναντι του πιο πρόσφατου προέδρου τους, Τζο Μπάιντεν.

Το Πάσχα, ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στην πλατφόρμα X δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ομπάμα με το «Πασχαλινό Λαγουδάκι» από τη θητεία του, με τη λεζάντα «καλύτερες εποχές στον Λευκό Οίκο», παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στον Μπάιντεν, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις για προσπάθεια «διαγραφής» του από την ιστορία.


Ο Μπαράκ Ομπάμα αναμένεται να σφραγίσει την κληρονομιά του τον ερχόμενο Ιούνιο, όταν θα πραγματοποιηθούν στο Σικάγο τα εγκαίνια του προεδρικού του κέντρου και της βιβλιοθήκης του.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιστήμονες χαρτογραφούν για πρώτη φορά την εμμηνόπαυση – Πώς αλλάζουν τα όργανα στις γυναίκες;

Οι νέες προκλήσεις που αλλάζουν τα μοντέλα Υγείας-Το κρίσιμο σταυροδρόμι

Youth Pass 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Δήμος προσλαμβάνει άτομα χωρίς πτυχίο: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Οι ειδικότητες και οι δικαιούχοι

Λέιζερ μετατρέπει το μέταλλο σε πλάσμα παρόμοιο με αυτό των άστρων σε τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου

Νέο Python Backdoor κλέβει διαπιστευτήρια περιήγησης και Cloud μέσω υπηρεσιών Tunneling
περισσότερα
07:52 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Politico: Σχέδιο κατά της φτώχειας… χωρίς νέα χρήματα – Το σχέδιο που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες...
07:40 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

LIVE – 67η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ...
06:31 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιράν: Πέντε νεκροί σε επίθεση των ΗΠΑ κατά δύο πολιτικών σκαφών

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν οι ΗΠΑ φέρονται να έπληξαν δύο μη στρατιωτικά σκάφη πο...
06:23 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Δομινικανή Δημοκρατία: Αναστέλλεται η σχεδιαζόμενη λειτουργία χρυσωρυχείου

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται σχέδιο για ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή