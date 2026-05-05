Μπαράκ Ομπάμα: Ο Τραμπ προκαλεί «πραγματική ένταση» στον γάμο μου με τη Μισέλ

Σε μια σπάνια και ειλικρινή εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, παραδεχόμενος ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί προβλήματα στο σπίτι του.

Ο 64χρονος Ομπάμα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Μισέλ, του ζητεί επίμονα να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή για να απολαύσουν μαζί τα επόμενα χρόνια τους, όμως εκείνος αισθάνεται διαρκώς την ανάγκη να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας στο περιοδικό New Yorker, ο Ομπάμα παραδέχθηκε: «Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπιτικό μας και την εκνευρίζει. Εγώ δείχνω μεγαλύτερη κατανόηση σε αυτό, καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι νιώθουν έτσι».

Απαντώντας σε όσους τον επικρίνουν ότι δεν κάνει αρκετά, ο πρώην πρόεδρος υπεραμύνθηκε της πρωτοφανούς εμπλοκής του στα κοινά μετά τη θητεία του, σημειώνοντας: «Κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν υπήρξε ο κύριος υποστηρικτής του κόμματος για τέσσερις εκλογικούς κύκλους μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα».

«Το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνω περισσότερα είναι καλό σημάδι», σχολίασε με νόημα.

Η δράση του στο πεδίο και ο «νέος Ομπάμα»

Παρά τις οικογενειακές πιέσεις, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει εξαιρετικά δραστήριος.

Τον περασμένο μήνα πρωτοστάτησε στην υποστήριξη της τροπολογίας στη Βιρτζίνια για τον επανασχεδιασμό των εκλογικών χαρτών, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη δίπλα στον 34χρονο δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι.

Spent Saturday with President Obama and New York’s Cutest — turns out my first name is Mayor and I need to be doing more squats. Here’s to building a City where families can thrive and every classroom is full of this much joy. pic.twitter.com/f9VeoVc0YI — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 21, 2026



Ο Ομπάμα λειτουργεί ως μέντορας για τον προοδευτικό δήμαρχο, η άνοδος του οποίου παρουσιάζει ομοιότητες με τη δική του πολιτική πορεία.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε παιδικό σταθμό τον Απρίλιο, ο Ομπάμα χάρισε στιγμές γέλιου στα παιδιά, παίζοντας μαζί τους στο πάτωμα.

Former President Obama and Mayor Mamdani sing “The Wheels on the Bus” with children during their first joint appearance together. pic.twitter.com/njStC1148J — Fox News (@FoxNews) April 19, 2026



Αναφερόμενος σε ένα βιβλίο που διάβασαν, είπε στους μικρούς μαθητές: «Θυμηθείτε τι είπε το βιβλίο, είμαστε δυνατοί μαζί. Οπότε θα πρέπει να με βοηθήσετε όλοι να σηκωθώ, γιατί είμαι γέρος».

Η «διαγραφή» του Μπάιντεν από το Δημοκρατικό Κόμμα

Ενδιαφέρον προκαλεί η στάση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο φαίνεται να δείχνει σαφή προτίμηση στον Ομπάμα έναντι του πιο πρόσφατου προέδρου τους, Τζο Μπάιντεν.

Το Πάσχα, ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στην πλατφόρμα X δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ομπάμα με το «Πασχαλινό Λαγουδάκι» από τη θητεία του, με τη λεζάντα «καλύτερες εποχές στον Λευκό Οίκο», παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στον Μπάιντεν, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις για προσπάθεια «διαγραφής» του από την ιστορία.

Better times at the White House. pic.twitter.com/MwehF2SjTl — Democrats (@TheDemocrats) April 4, 2026



Ο Μπαράκ Ομπάμα αναμένεται να σφραγίσει την κληρονομιά του τον ερχόμενο Ιούνιο, όταν θα πραγματοποιηθούν στο Σικάγο τα εγκαίνια του προεδρικού του κέντρου και της βιβλιοθήκης του.

Με πληροφορίες από: Daily Mail