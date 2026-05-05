Μόσχα: Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε ο Στανισλάβ Πετρόφ – Ο στρατηγός-κλειδί των ρωσικών χημικών όπλων

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έδωσε στη Μόσχα ο Στανισλάβ Πετρόφ, πρώην διοικητής των ρωσικών δυνάμεων Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Προστασίας (RCBD), σύμφωνα με δημοσίευμα των The Moscow Times.

Συγγενείς ανακάλυψαν τη σορό του 87χρονου απόστρατου στρατηγού νωρίς το πρωί της 2ας Απριλίου, στο διαμέρισμά του στο εμβληματικό κτίριο «House on the Embankment».

Πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν το περιστατικό στα ρωσικά κρατικά μέσα, προσθέτοντας ότι ένα πιστόλι βρέθηκε δίπλα στο σώμα του.

Το Gazeta.ru ανέφερε πως «η προκαταρκτική αιτία θανάτου είναι η αυτοκτονία».

Ωστόσο, πηγή του πρακτορείου TASS από τις ιατρικές υπηρεσίες ανέφερε ότι ο θάνατος του στρατηγού επήλθε έπειτα από μακρά περιπέτεια υγείας. «Ήταν σοβαρά άρρωστος το τελευταίο διάστημα», ανέφερε.

Από το Τσερνόμπιλ στο Αφγανιστάν

Ο Στανισλάβ Πετρόφ γεννήθηκε το 1939 και υπήρξε μια από τις πλέον εξέχουσες στρατιωτικές προσωπικότητες της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας.

Το 1986, ως πρώτος υπαρχηγός των χημικών στρατευμάτων, συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση καθαρισμού της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ.

Υπήρξε ο τελευταίος διοικητής των στρατευμάτων Χημικής Προστασίας της ΕΣΣΔ και ο πρώτος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέση που διατήρησε έως το 2001.

Στη θητεία του πιστώνεται η ανάπτυξη και η ένταξη στο ρωσικό οπλοστάσιο σύγχρονων εμπρηστικών όπλων και πυρομαχικών αερολύματος.

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος του στην καθιέρωση του βαρέος φλογοβόλου συστήματος TOS-1 Buratino. Παρόλο που δεν ήταν ο σχεδιαστής του, ο Πετρόφ ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την ανάπτυξη των πρώτων πειραματικών μονάδων στο Αφγανιστάν για πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος πίστευε στη διπλή χρήση των θερμοβαρικών πυρομαχικών, θεωρώντας ότι «Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς — για παράδειγμα, για την καταπολέμηση χιονοστιβάδων ή πυρκαγιών».

Δυτικές κυρώσεις και το 27ο Επιστημονικό Κέντρο

Πριν από την εικαζόμενη αυτοκτονία του, ο απόστρατος στρατηγός παρέμενε ενεργός ως ερευνητής σε στρατιωτικό ινστιτούτο και ως αρχισυντάκτης του περιοδικού «Vestnik Voysk NBC Defense Troops».

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, ο Πετρόφ κατείχε τη θέση του κύριου επιστημονικού συνεργάτη στο 27ο Επιστημονικό Κέντρο.

Πρόκειται για έναν οργανισμό στον οποίο έχουν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ελβετία, την Ουκρανία και τον Καναδά για την εμπλοκή του στην «ανάπτυξη και χρήση χημικών παραγόντων» εντός του ρωσικού στρατού.

Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2024, το Λονδίνο δήλωσε ρητά ότι επιβάλλει κυρώσεις στο 27ο Κέντρο, καθώς και στον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ, «για τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένης της ουσίας χλωροπικρίνη.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει εμμέσως την εμπλοκή του κέντρου στην ανάπτυξη χημικών όπλων.

Σε άρθρο για την 50ή επέτειο του οργανισμού, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι οι ειδικοί του παρέχουν στη Ρωσία «αξιόπιστη προστασία» και «Εξουδετέρωσαν αποτελεσματικά τη στρατιωτικο-χημική δυναμική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ συνολικά, γεγονός που τους ανάγκασε να διαπραγματευτούν, με αποκορύφωμα την υπογραφή της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και για την Καταστροφή τους».

Ο θάνατος του Κιρίλοφ

Ο θάνατος του Πετρόφ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απωλειών στην ηγεσία των δυνάμεων χημικής άμυνας της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, τότε διοικητής των ίδιων δυνάμεων, σκοτώθηκε στη Μόσχα από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό σκούτερ.

Την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του Κιρίλοφ, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) του είχε απαγγείλει κατηγορίες για τη χρήση χημικών όπλων κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Η SBU είχε χαρακτηρίσει τον Κιρίλοφ ως «Έναν εγκληματία πολέμου και έναν απολύτως νόμιμο στόχο», προειδοποιώντας ότι «ένα τέτοιο τέλος περιμένει όλους όσους σκοτώνουν Ουκρανούς».