Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση των αδειών διαμονής για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις σε Σύμη και Κηφισιά

Εντολή να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις σε Σύμη και Κηφισιά έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται «για τους αλλοδαπούς, που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη, και για τον αλλοδαπό που κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες στην Κηφισιά».

Όπως επισημαίνουν οι πηγές, πρόκειται για πάγια πρακτική του υπουργείου, σύμφωνα με την οποία «κάθε φορά που αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόποινες πράξεις που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας»

«Η διαδικασία αφορά είτε άδειες διαμονής είτε καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο), ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία» καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμη: Αιγύπτιος προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος ανηλίκων

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σύμη, με δεκάδες κατοίκους να διαμαρτύρονται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο, όταν ο 27χρονος καταγγέλθηκε από τέσσερις ανηλίκους του νησιού ότι είχε προβεί σε ασεβείς χειρονομίες σε βάρος τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 27χρονος Αιγύπτιος να συλληφθεί και να οδηγηθεί τη Δευτέρα στο Μονομελές Αυτοφώρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου για να δικαστεί. Ωστόσο, το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 20 Μαΐου 2027 και έτσι ο 27χρονος Αιγύπτιος επέστρεψε στη Σύμη.

Ωστόσο, χθες το βράδυ ο 27χρονος Αιγύπτιος καθώς και ένας ακόμη συμπατριώτη του, συνελήφθησαν έπειτα από μήνυση που κατέθεσε κάτοικος της Σύμης για ασεβείς πράξεις σε βάρος του. Σε βάρος του 27χρονου Αιγύπτιου και του συμπατριώτη του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και θα παραπεμφθούν αρμοδίως.