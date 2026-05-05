Συνελήφθη ο διανομέας που πετούσε πέτρες σε γυναίκες σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – Τραυμάτισε και μία ανήλικη

Συνελήφθη ο άνδρας που είχε σπείρει τον τρόμο σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία. Ο δράστης επέβαινε σε μηχανή και έκανε επιθέσεις κυρίως σε γυναίκες, πετώντας τους πέτρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) ταυτοποίησαν τον διανομέα που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς και προχώρησαν στη σύλληψή του. «Υπάρχουν τέσσερα καταγεγραμμένα περιστατικά, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ανήλικο κορίτσι» επεσήμανε.

Ο δράστης έχει ήδη παραδεχθεί δύο από τις επιθέσεις και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισής του από τα θύματα.

«Της έσπασε πέντε δόντια, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι»

Ο σύζυγος ενός θύματος, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε για τον δράστη πως: «Σταμάτησε ένα μέτρο από την γυναίκα μου στον δρόμο και της πέταξε μία πέτρα μεγάλη. Έχει σπάσει πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, είναι σε άσχημη κατάσταση».