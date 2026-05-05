Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι – Θα γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία τριμελή οικογένεια στη Χαλκιδική, επειδή πίστευε ότι είναι ρωσικής καταγωγής.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη.

Εν αναμονή των γνωματεύσεων, ο 32χρονος θα οδηγηθεί προσωρινά στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι θεωρούσε πως ήταν σε κίνδυνο, καθώς πίστευε ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους, και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατεύσει τον αδελφό του. Ακόμη και σήμερα, φαίνεται πως δεν είχε επίγνωση ότι βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Τραυμάτισε με μαχαίρι το ζευγάρι

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, την 59χρονη σύζυγό του, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας, ενώ χτύπησε και τον 40χρονο γιο της.

Οι τραυματίες νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, απ’ όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.