Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι – Θα γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία τριμελή οικογένεια στη Χαλκιδική, επειδή πίστευε ότι είναι ρωσικής καταγωγής.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη.

Εν αναμονή των γνωματεύσεων, ο 32χρονος θα οδηγηθεί προσωρινά στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι θεωρούσε πως ήταν σε κίνδυνο, καθώς πίστευε ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους, και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατεύσει τον αδελφό του. Ακόμη και σήμερα, φαίνεται πως δεν είχε επίγνωση ότι βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Τραυμάτισε με μαχαίρι το ζευγάρι

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, την 59χρονη σύζυγό του, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας, ενώ χτύπησε και τον 40χρονο γιο της.

Οι τραυματίες νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, απ’ όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για κατάταξη κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα – Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
16:42 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα – «Δεν είχα σκοπό να βλάψω κάποιον»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπ...
16:18 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βάρδα: Θρίλερ με πτώμα άνδρα σε αποθήκη – Σπεύδει ιατροδικαστής στο σημείο

Θρίλερ στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας, πρ...
16:12 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις του διανομέα ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περ...
15:36 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Γαστούνη: «Δεν σώζεται το κατάστημα ύστερα από τόσο μεγάλη φωτιά» λέει ο περιπτεράς για τον εμπρησμό

«Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει» λέει ο Χρήστος Σαμψώνης για τον εμπρησμό στο κατάστημα ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή