Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα το 2026 – Το καλοκαίρι στην Αθήνα ο Χέγκσεθ

Enikos Newsroom

Πολιτική

Γκιλφόιλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ θα έρθει στη χώρα μας το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε αναφορά και στον Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο παρουσίασε ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των επόμενων διπλωματικών και αμυντικών κινήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ειπώθηκε, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου, με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε προγραμματισμούς επισκέψεων και μετακινήσεων που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί πλήρως ημερομηνίες και λεπτομέρειες.

Την Αμερικανίδα Πρέσβη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ κ. Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τον κ. Βασίλη Θωμόπουλο, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ειδήσεων και άλλα στελέχη του οργανισμού, την ξενάγησαν στους χώρους του Ραδιομεγάρου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε αίθουσες σύνταξης και στούντιο, εκφράζοντας έντονη νοσταλγία για την περίοδο που εργαζόταν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, αυτό που της λείπει περισσότερο από τη δημοσιογραφική της πορεία είναι «η αδρεναλίνη των έκτακτων γεγονότων», η κάλυψη εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς και η διαχείριση μεγάλων ειδήσεων και σύνθετων παραγωγών ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά την ξενάγηση, η πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο οργάνωσης της δημοσιογραφικής κάλυψης μεγάλων γεγονότων, σημειώνοντας ότι η ταχύτητα και η ακρίβεια στην ενημέρωση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του επαγγέλματος.

