Αγωνία για 16χρονο που εξαφανίστηκε από την Αττική

Enikos Newsroom

Κοινωνία

εξαφάνιση Αττική

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 16χρονου από την περιοχή της Αττικής.

Τα ίχνη του Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν στις 01/05/2026. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) έχει ύψος 1.75 μ. , είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Στη σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παδιού» οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμία διακοπή ινσουλινών στην Ελλάδα- Διευκρινίσεις της Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Καρκίνος του δέρματος: Κανόνες προστασίας και μύθοι που πρέπει να καταρριφθούν-Τι λένε οι ειδικοί για το solarium

Μέση Ανατολή: Πόσο κοστίζει η κρίση, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Από αύριο οι αιτήσεις για επιδότηση πτυχιούχων έως 36.000 ευρώ – Τι είπε στον Realfm 97,8 ο Παπαθα...

Facebook: Οδηγός επιβίωσης απέναντι στην πτώση της οργανικής απήχησης – Πώς να «χορέψετε» τον αλγόριθμο

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός
περισσότερα
17:57 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Τίμησαν τους νεκρούς στη Marfin: 16 χρόνια μετά, στεφάνια και λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας – ΦΩΤΟ

Σαν σήμερα το 2010 κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά των οικονομικών μέτρων και την υπο...
17:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Υπουργείο Παιδείας: Στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση – Οι βασικοί άξονες και οι στόχοι

Στην παρουσίαση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Β...
17:14 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ηλεκτρικά πατίνια: Επείγουσα παρέμβαση παιδίατρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα – Τα μέτρα που ζητούν

Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπα...
17:04 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κηφισιά: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος του ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή