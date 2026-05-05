Αγωνία για 16χρονο που εξαφανίστηκε από την Αττική

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 16χρονου από την περιοχή της Αττικής.

Τα ίχνη του Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν στις 01/05/2026. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) έχει ύψος 1.75 μ. , είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Στη σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παδιού» οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.