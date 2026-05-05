Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθλητισμός

Πικουλίν

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Ο θρυλικός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο Ορτίθ είχε μία λαμπρή καριέρα, αγωνιζόμενος στο NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), στην Ευρώπη, στη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και στη χώρα μας την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).

ΠΙΚΟΥΛΙΝ ΟΡΤΙΘ
Φωτό από Intime

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για κατάταξη κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα – Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
15:30 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. για την Αποστολία Αντωνάτου με 11.65

Η Αποστολία Αντωνάτου, στον προκριματικό των 100 μ. στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα στο Άργο...
11:47 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Champions League: Περηφάνια και… προκατάληψη στις «μάχες» για τον τελικό της Βουδαπέστης

Τα… σκηνικά των μεγάλων «μαχών» του Champions League μεταφέρονται από το Παρίσι και τη Μ...
03:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αξιοποίησε την ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο και νίκησε με 5-1 τ...
02:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ακίλε Πολονάρα: Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του – «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν»

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική κ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή