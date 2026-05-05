Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Ο θρυλικός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο Ορτίθ είχε μία λαμπρή καριέρα, αγωνιζόμενος στο NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), στην Ευρώπη, στη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και στη χώρα μας την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).