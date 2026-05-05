Θεσσαλονίκη: «Ήθελα τα λεφτά μου» – Στον ανακριτή ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - δικαστήριο

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) ο 67χρονος, που μπήκε χθες το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, και κρατώντας ένα σφυρί απείλησε υπαλλήλους, πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή -εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Τι υποστηρίζει ο 67χρονος

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μιλώντας στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι προέβη σε αυτή την κίνηση γιατί δεν έλαβε όλη τη σύνταξή του κι έτσι δεν μπορούσε να κλείσει τη συμφωνία για ένα μαγαζί που ήθελε να πάρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRtimes, ο 67χρονος υποστήριξε ότι του έλειπαν περίπου 550 ευρώ, τα οποία θεωρούσε απαραίτητα για να καλύψει προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες. Όπως ανέφερε, η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ήταν καθοριστική για την αντίδρασή του.

«Ήθελα τα χρήματά μου», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι δεν είχε λάβει το πλήρες ποσό της σύνταξής του και πως αυτό τον οδήγησε σε απόγνωση. «Δεν μπήκε όλη η σύνταξη. Ήθελα να κλείσω ένα μαγαζί , να το πάρω να το κάνω καφέ, και δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα τα λεφτά. 550 ήθελα», τόνισε στους δημοσιογράφους.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για κατάταξη κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα – Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
16:42 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα – «Δεν είχα σκοπό να βλάψω κάποιον»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπ...
16:18 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βάρδα: Θρίλερ με πτώμα άνδρα σε αποθήκη – Σπεύδει ιατροδικαστής στο σημείο

Θρίλερ στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας, πρ...
16:12 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις του διανομέα ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περ...
15:36 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Γαστούνη: «Δεν σώζεται το κατάστημα ύστερα από τόσο μεγάλη φωτιά» λέει ο περιπτεράς για τον εμπρησμό

«Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει» λέει ο Χρήστος Σαμψώνης για τον εμπρησμό στο κατάστημα ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή