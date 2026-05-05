Θεσσαλονίκη: «Ήθελα τα λεφτά μου» – Στον ανακριτή ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) ο 67χρονος, που μπήκε χθες το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, και κρατώντας ένα σφυρί απείλησε υπαλλήλους, πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή -εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Τι υποστηρίζει ο 67χρονος

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μιλώντας στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι προέβη σε αυτή την κίνηση γιατί δεν έλαβε όλη τη σύνταξή του κι έτσι δεν μπορούσε να κλείσει τη συμφωνία για ένα μαγαζί που ήθελε να πάρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRtimes, ο 67χρονος υποστήριξε ότι του έλειπαν περίπου 550 ευρώ, τα οποία θεωρούσε απαραίτητα για να καλύψει προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες. Όπως ανέφερε, η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ήταν καθοριστική για την αντίδρασή του.

«Ήθελα τα χρήματά μου», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι δεν είχε λάβει το πλήρες ποσό της σύνταξής του και πως αυτό τον οδήγησε σε απόγνωση. «Δεν μπήκε όλη η σύνταξη. Ήθελα να κλείσω ένα μαγαζί , να το πάρω να το κάνω καφέ, και δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα τα λεφτά. 550 ήθελα», τόνισε στους δημοσιογράφους.

