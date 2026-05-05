Κηφισιά: Τουλάχιστον 7 επιθέσεις με πέτρες σε 15 ημέρες είχε πραγματοποιήσει ο 28χρονος διανομέας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήφης Γαρυφαλάκης

Τουλάχιστον 7 επιθέσεις με πέτρες σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες 15 ημέρες ο 28χρονος διανομέας που συνελήφθη.

Σύμφωνα την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. διακριβώθηκε η δράση του 28χρονου αλλοδαπού διανομέα, ο οποίος το τελευταίο δεκαπενθήμερο προέβαινε σε επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων, ρίπτοντας πέτρες, σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο δράστης συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (4/5) στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι ο Θάνος Πλεύρης έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσουν την άρση του καθεστώς νομιμότητας του 28χρονου αλλοδαπού.

Ο 28χρονος δράστης:

Πώς δρούσε ο 28χρονος

Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., αναφορικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία με ρίψεις πετρών από άγνωστο δράστη ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο διανομών, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ο οποίος αναζητούνταν.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από Αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές.

Προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, ο δράστης, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Τουλάχιστον 7 επιθέσεις – Τραυμάτισε και ανήλικη

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σε μία περίπτωση επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

