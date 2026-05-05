Καιρός: Προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε τους χάρτες

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός κινείται από χθες σε ανοιξιάτικους ρυθμούς και σε λίγες ημέρες αναμένεται να θυμίσει καλοκαίρι, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το AtmoHub, από αύριο το πρωί αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, που θα επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Υψηλές συγκεντρώσεις γύρης σήμερα

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να επικρατήσουν υψηλά επίπεδα γύρης από ελιά και γρασίδι σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά (Εικόνα 1) και γρασίδι (Εικόνα 2) στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις αναμένονται στη χώρα.

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα υπόλοιπα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026