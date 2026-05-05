Καιρός: Προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε τους χάρτες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Καιρός

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός κινείται από χθες σε ανοιξιάτικους ρυθμούς και σε λίγες ημέρες αναμένεται να θυμίσει καλοκαίρι, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το AtmoHub, από αύριο το πρωί αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, που θα επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Υψηλές συγκεντρώσεις γύρης σήμερα

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να επικρατήσουν υψηλά επίπεδα γύρης από ελιά και γρασίδι σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά (Εικόνα 1) και γρασίδι (Εικόνα 2) στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.

Εικόνα 1: Χάρτης πρόγνωσης συγκεντρώσεων γύρης από ελιά για την Τρίτη 05 Μαϊου 2026 και 15:00 ώρα Ελλάδας.
Εικόνα 2: Χάρτης πρόγνωσης συγκεντρώσεων γύρης από γρασίδι για την Τρίτη 05 Μαϊου 2026 και 15:00 ώρα Ελλάδας.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

  • Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
  • Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.
  • Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

  • Αραιές νεφώσεις αναμένονται στη χώρα.
  • Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι.
  • Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

  • Στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Στα υπόλοιπα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές.
  • Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

  • Στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Στα υπόλοιπα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις.
  • Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
  • Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Από το μεσημέρι και από τα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

ΔΝΤ: Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για το πετρέλαιο

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν σήμερα νωρίτερα και γιατί

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
14:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναδείχθηκε ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την σημερινή συνεδρίαση της δι...
13:50 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Νέος Κόσμος: «Τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια» – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την επίθεση κατά των ανηλίκων

Τον τρόμο έζησαν δύο ανήλικοι, που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμορία 10 ατόμων την περα...
13:32 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ημερίδα για το παιδί στην προσχολική εκπαίδευση από το The Laughing House

Επιστημονική ημερίδα με θέμα την «ασφάλεια και την ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία...
13:09 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες μπούκαραν… με ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο – Τι λέει ο ιδιοκτήτης

Τη μέθοδο του… ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλουν σε μεσιτικό γραφε...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή