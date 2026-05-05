Ινδία: «Απαράδεκτη» η επίθεση στα ΗΑΕ – Η απάντηση του Ιράν περί «αμερικανικών τυχοδιωκτισμών»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μόντι Ινδία
Φωτογραφία: Reuters

Η Ινδία καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο την επίθεση σε κρίσιμη πετρελαϊκή υποδομή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών Ινδών υπηκόων, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «απαράδεκτο».

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιομηχανική Ζώνη Πετρελαίου της Φουτζέιρα (Fujairah Oil Industry Zone), έπειτα από πλήγμα ιρανικών drones.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ της Ινδίας ανέφερε: «Ζητούμε την άμεση παύση αυτών των εχθροπραξιών και της στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών και αθώων πολιτών».

Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η Ινδία «συνεχίζει να τάσσεται υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας» στην περιοχή.

«Ζητούμε επίσης ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ινδία είναι έτοιμη να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια ειρηνική επίλυση των ζητημάτων», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Ναρέντρα Μόντι

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, τοποθετήθηκε προσωπικά μέσω της πλατφόρμας X, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο Αμπού Ντάμπι.

«Καταδικάζω σθεναρά τις επιθέσεις στα ΗΑΕ που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών Ινδών υπηκόων. Η στοχοποίηση πολιτών και υποδομών είναι απαράδεκτη», έγραψε.

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, πρόσθεσε: «Η Ινδία εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τα ΗΑΕ και επαναλαμβάνει τη στήριξή της στην ειρηνική επίλυση όλων των ζητημάτων μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Η διασφάλιση της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια».

Η απάντηση του Ιράν: «Δεν υπήρχε σχέδιο επίθεσης»

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απέφυγε την ευθεία επιβεβαίωση ή διάψευση της ευθύνης, ωστόσο οι δηλώσεις των αξιωματούχων της ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε μέσω X: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και τα ΗΑΕ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην παρασυρθούν ξανά σε ένα τέλμα».


Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε δηλώσεις στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη «δεν είχε σκοπό» να στοχοποιήσει τα ΗΑΕ.

«Το περιστατικό προέκυψε από τον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός παράνομου περάσματος», δήλωσε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ο αξιωματούχος, αναφερόμενος προφανώς στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ με την επιχείρηση «Project Freedom».

