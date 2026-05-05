Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του διανομέα που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις του διανομέα ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς, κυρίως σε γυναίκες, σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία, έρχεται στη δημοσιότητα, σήμερα Τρίτη.

Ο 28χρονος ντελιβεράς πακιστανικής καταγωγής συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας χάρη στη συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και συναδέλφων τους της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει καταγράφει τη στιγμή που ο 28χρονος εκτοξεύει πέτρα σε μια γυναίκα που έκανε βόλτα με το σκυλάκι της επί της Λεωφόρου Τατοΐου. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. διακριβώθηκε η δράση 28χρονου αλλοδαπού διανομέα, ο οποίος το τελευταίο δεκαπενθήμερο προέβαινε σε επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων, ρίπτοντας πέτρες, σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο δράστης συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 4-5-2026 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., αναφορικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία με ρίψεις πετρών από άγνωστο δράστη ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο διανομών, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ο οποίος αναζητούνταν.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από Αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές.

Προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, ο δράστης, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σε μία περίπτωση επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.