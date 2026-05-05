Υπουργείο Παιδείας: Στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση – Οι βασικοί άξονες και οι στόχοι

Στην παρουσίαση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025-2027» από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ), προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί τη συνέχεια της εθνικής πολιτικής για την ενίσχυση της ΕΕΚ και της ΔΒΜ, όπως θεμελιώθηκε με τον ν. 4763/2020 και ενισχύθηκε περαιτέρω με τον ν. 5082/2024. Καταρτίστηκε κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα και σύγχρονες αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025-2027, αναδεικνύουμε αυτή τη βάση και επενδύουμε ουσιαστικά στην ποιότητα της μάθησης, στις συνέργειες, στη συμπερίληψη, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην ενίσχυση της μάθησης στο χώρο εργασίας», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως πρόσθεσε, στόχος του υπουργείου είναι «ένα σύστημα που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε διαδρομής, που στηρίζει τη δημιουργικότητα, ενισχύει τη σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή και την παραγωγή, χωρίς στερεότυπα και περιορισμούς και καταλήγει σε αναγνωρισμένα προσόντα».

«Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι μια εναλλακτική διαδρομή, αλλά μια ισότιμη, ισχυρή αφετηρία για τη ζωή και την εξέλιξη των νέων ανθρώπων. Στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, μέσω της στήριξης των Εργαστηριακών Κέντρων, οικοδομείται καθημερινά η ουσιαστική γνώση που συνδέεται με την πράξη. Εκεί τίθενται τα θεμέλια πάνω στα οποία αναπτύσσεται όλο το οικοσύστημα της μεταγυμνασιακής και μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της μαθητείας, δίνοντας στους καταρτιζόμενους & μαθητευόμενους πραγματικές γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για το επόμενο βήμα τους», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την ΕΕΚ και ΔΒΜ, Κωνσταντίνος Βλάσης, χαρακτήρισε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο «ένα συνεκτικό και δυναμικό οδικό χάρτη για το μέλλον των δεξιοτήτων» στην Ελλάδα.

«Επενδύουμε σε ένα σύστημα πιο ποιοτικό, πιο ανοιχτό και πιο δίκαιο, που δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε όλους. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η μάθηση δεν σταματά ποτέ.

Με σχέδιο, συνεργασία και διαρκή αξιολόγηση, χτίζουμε τις προϋποθέσεις ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε δύναμη προοπτικής για κάθε πολίτη και σε μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 25-2027»

Η νέα στρατηγική, όπως επισημαίνεται από πλευράς υπουργείου Παιδείας, φιλοδοξεί να αναδείξει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως ισχυρή, συνειδητή επιλογή για τους πολίτες, ενισχύοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται:

η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η ουσιαστική σύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση,

η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας ευκαιριών,

η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής και της πράσινης μετάβασης,

η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο ως εργαλείο διδασκαλίας όσο και ως αντικείμενο μάθησης, με παράλληλη διασφάλιση της ηθικής και ασφαλούς χρήσης της.

Οι 5 στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2025-2027

Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2025-2027 είναι: