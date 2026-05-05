Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναδείχθηκε ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την σημερινή συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της ΓΣΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων:

ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ