Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναδείχθηκε ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την σημερινή συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της ΓΣΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος:                              ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος:                 ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας:                       ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας:         ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού:                    ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού:      ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού:                    ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού:       ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής:  ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων:

ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές φυσικοθεραπευτών για τη διαχείριση του άγχους στις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

ΔΝΤ: Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για το πετρέλαιο

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν σήμερα νωρίτερα και γιατί

Hubble: Αποκάλυψε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια έναν σπειροειδή γαλαξία σε απόσταση 53 εκατ. ετών φωτός

Γιατί η Φυσική AI είναι η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανία
περισσότερα
14:20 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Καιρός: Προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, δείτε τους χάρτες

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο καιρός κινείται από χθες...
13:50 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Νέος Κόσμος: «Τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια» – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την επίθεση κατά των ανηλίκων

Τον τρόμο έζησαν δύο ανήλικοι, που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμορία 10 ατόμων την περα...
13:32 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ημερίδα για το παιδί στην προσχολική εκπαίδευση από το The Laughing House

Επιστημονική ημερίδα με θέμα την «ασφάλεια και την ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία...
13:09 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες μπούκαραν… με ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο – Τι λέει ο ιδιοκτήτης

Τη μέθοδο του… ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλουν σε μεσιτικό γραφε...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή