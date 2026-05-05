Ημερίδα για το παιδί στην προσχολική εκπαίδευση από το The Laughing House

Επιστημονική ημερίδα με θέμα την «ασφάλεια και την ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία», οργανώνει το The Laughing House. Θα συμμετάσχουν πολιτικοί, παιδοψυχολόγοι, ειδικοί επιστήμονες, αθλητές και ηθοποιοί , οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Oasis στη Γλυφάδα (Λεωφ. Ποσειδώνος 27. τηλέφωνο 210 8900116). Στόχος είναι η θωράκιση των παιδιών και η αναζήτηση απαντήσεων και σύγχρονων εργαλείων για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μέσα από την επιστήμη, τη θεσμική θωράκιση, την τέχνη και τα βιώματα.


Στο πάνελ των ομιλητών μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν η Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νοτίου Τομέα ,πρώην υπουργός, η Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, η Ειρήνη Μιχαηλίδη , μεταμοσχευμένη παγκόσμιά πρωταθλήτρια στίβου, η Έλενα Τασιοπούλου, διευθύντρια εκπαίδευσης TLH – νηπιαγωγός και συγγραφέας. Παρέμβαση θα κάνει η πρόεδρος του συλλόγου Ολυμπιονικών Εύη Μωραϊτίδου, ενώ γραπτό χαιρετισμό θα απευθύνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής.

Η ημερίδα αναζητεί με επιστημονικό και βιωματικό τρόπο την ανάδειξη της προσχολικής ηλικίας ως το θεμέλιο για τη διαμόρφωση υγιών και ανθεκτικών προσωπικοτήτων. Σε ένδειξη εκτίμησης για τη συμμετοχή, όλοι οι γονείς που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση και θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής θα επωφεληθούν από δωρεάν εγγραφή στο σχολείο The Laughing House .

13:09 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

