Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες μπούκαραν… με ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο – Τι λέει ο ιδιοκτήτης

Τη μέθοδο του… ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλουν σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο.

Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες, με τους «ποντικούς» να ανοίγουν μία τρύπα στον τοίχο, να αφαιρούν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα, να αρπάζουν και τα μετρητά που υπήρχαν στον χώρο και να γίνονται καπνός.

«Μέσα στο τριήμερο, σε κάποιο βράδυ, υπήρξε μια διάρρηξη του γραφείου μας. Είναι κάτι που είχε συμβεί και πριν από περίπου 10 χρόνια, είχαν ξαναμπεί στο γραφείο από την πόρτα. Τώρα βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου», ανέφερε αρχικά ο ο Φίλιππος Προγιόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών του μεσιτικού γραφείου.

Ο ίδιος ανέφερε πως στο γραφείο δεν υπήρχε κάποιο χρηματοκιβώτιο και ότι τα χρήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ.

