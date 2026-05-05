Κίνα: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχωρεί σήμερα για το Πεκίνο – Έπεται η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με τον Σι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχωρεί σήμερα για το Πεκίνο, καθώς η Κίνα αναδεικνύεται σε ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του [Ουάνγκ Γι] για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Η στρατηγική στάση της Κίνας

Παρόλο που το Πεκίνο καταδίκασε τα αρχικά πλήγματα εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, έκτοτε τηρεί στάση ουδετερότητας, πιέζοντας για διπλωματική επίλυση.

Η Κίνα έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ως ισχυρός διπλωματικός παίχτης, χάρη στην πάγια πολιτική της περί «μη ανάμειξης» και τις λειτουργικές σχέσεις που διατηρεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα προστατεύτηκε από το σφοδρό ενεργειακό σοκ που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τις «εχθρικές» χώρες, καθώς διαθέτει τεράστια αποθέματα και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα.

Το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ

Η επίσκεψη Αραγτσί προηγείται της προγραμματισμένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στις 14-15 Μαΐου.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Τραμπ στην «ανταγωνιστική» Κίνα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

Οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάστηκαν με εμπορικούς δασμούς κατά το πρώτο έτος της θητείας του, μέχρι την ανακωχή που συμφωνήθηκε στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε χθεσινή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα πάω να δω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες. Ανυπομονώ. Στην πραγματικότητα, θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι».

Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς το Πεκίνο για την επίλυση της κρίσης στη ναυσιπλοΐα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες.