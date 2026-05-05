Χανταϊός: Πώς μια κρουαζιέρα μετατράπηκε σε εφιάλτη – Οι τελευταίες πληροφορίες για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δύο κρούσματα ιού hantavirus (χανταϊός) επιβεβαιώθηκαν, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την σοβαρή ασθένεια ενός Βρετανού υπηκόου έπειτα από ύποπτη εμφάνιση κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειριζόταν το πλοίο MV Hondius, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, καθώς και ένας Γερμανός υπήκοος, έχασαν τη ζωή τους.

Ο ιός Hantavirus έχει επιβεβαιωθεί στην περίπτωση του 69χρονου Βρετανού υπηκόου που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική, και υπήρχε στην Ολλανδέζα που πέθανε. Τα αίτια θανάτου των άλλων επιβατών διερευνώνται.

Ο ιός Hantavirus συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω των κοπράνων, του σάλιου ή των ούρων τους. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σπάνια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Εκτός από τον Βρετανό υπήκοο που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από τον ιό hantavirus, ένα μέλος πληρώματος, βρετανικής καταγωγής, είναι μεταξύ των πέντε ακόμη ύποπτων κρουσμάτων που συνδέονται με το πλοίο και διερευνώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το πλοίο MV Hondius βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Η ατμόσφαιρα στο MV Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους», ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

Οι ολλανδικές αρχές «προετοιμάζονται ενεργά» για την ιατρική εκκένωση των δύο μελών του πληρώματος, καθώς και ενός ατόμου που «συνδέεται» με τον Γερμανό υπήκοο που πέθανε, ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

«Αυτό θα περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και στελεχωμένα από εκπαιδευμένα ιατρικά πληρώματα» σημειώνεται.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με τις τοπικές αρχές μετά από αυτό που η Oceanwide Expeditions χαρακτήρισε ως «σοβαρή ιατρική κατάσταση».

Το χρονοδιάγραμμα

Σκιαγραφώντας ένα χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία ανέφερε ότι ένας επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ επέβαινε στο πλοίο και πέθανε στις 11 Απριλίου.

Η αιτία θανάτου του δεν μπορούσε να προσδιοριστεί και η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο αφού αυτό έδεσε στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου.

Η σύζυγος του επιβάτη αποβιβάστηκε επίσης στην Αγία Ελένη και η εταιρεία ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής και αργότερα πέθανε.

Στις 27 Απριλίου, ανέφερε η εταιρεία, ένας άλλος επιβάτης – ο Βρετανός υπήκοος – αρρώστησε σοβαρά και «μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο» στη Νότια Αφρική. Ο 69χρονος παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Γιοχάνεσμπουργκ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι είχε εντοπιστεί μια παραλλαγή του ιού hantavirus.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το Σάββατο, 2 Μαΐου, ένας τρίτος επιβάτης στο MV Hondius πέθανε. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ανέφερε η Oceanwide Expeditions. Επιβεβαίωσε ότι ο επιβάτης ήταν Γερμανός.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ. Χανς Ανρί Π. Κλούγκε, δήλωσε ότι «οι μολύνσεις από χανταϊούς είναι ασυνήθιστες».

«Ενώ είναι σοβαρός σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς» επεσήμανε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, το MV Hondius αναχώρησε από την Ουσουάια στη νότια Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, προτού ολοκληρώσει το ταξίδι του προς το Πράσινο Ακρωτήριο, όπου είναι αγκυροβολημένο έξω από την πρωτεύουσα Πράια.

Περιγράφεται ως ένα πολικό κρουαζιερόπλοιο μήκους 107,6 μέτρων (353 ποδιών), με χώρο για 170 επιβάτες σε 80 καμπίνες, μαζί με 57 μέλη πληρώματος, 13 οδηγούς και έναν γιατρό.

Όσα ξέρουμε για το κρουαζιερόπλοιο

Το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο με περίπου 149 επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, περίμενε βοήθεια στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου στον Ατλαντικό Ωκεανό τη Δευτέρα, έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου ιού hantavirus που σκότωσε τρεις επιβάτες και άφησε τουλάχιστον τρεις άλλους σοβαρά άρρωστους, ανακοίνωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο διαχειριστής του πλοίου.

Το MV Hondius, το οποίο πραγματοποιούσε μια εβδομαδιαία πολική κρουαζιέρα από την Αργεντινή στην Ανταρκτική και στη συνέχεια σε πολλά απομονωμένα νησιά στον Νότιο Ατλαντικό, είχε ζητήσει βοήθεια από τις τοπικές υγειονομικές αρχές την Κυριακή, αφού έφτασε στο Πράσινο Ακρωτήρι στα ανοικτά των ακτών της Αφρικής αλλά σε κανέναν δεν έχει επιτραπεί ακόμη η αποβίβαση, ανέφερε η εταιρεία που εκτελεί την κρουαζιέρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες -συμπεριλαμβανομένου ενός που πέθανε- και 61 μέλη πληρώματος, δύο εκ των οποίων είναι άρρωστοι. Μεταξύ των επιβατών είναι 17 Αμερικανοί, 19 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 13 από την Ισπανία, μεταξύ άλλων εθνικοτήτων.