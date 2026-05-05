Γκαλιμπάφ: «Η νέα εξίσωση στα Στενά του Ορμούζ παγιώνεται – Αφόρητη η κατάσταση για τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για τη διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στην έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης «Project Freedom».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπεί στο «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, με αμερικανικά πολεμικά πλοία να αναλαμβάνουν την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του στρατηγικού διαύλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Τεχεράνης.

Η κίνηση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ναυτική ισχύ για να ξεμπλοκάρουν την κρισιμότερη παγκόσμια οδό μεταφοράς ενέργειας προκάλεσε τη μεγαλύτερη κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν από την κήρυξη της εκεχειρίας πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε: «Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της μεταφοράς ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, λόγω της παραβίασης της εκεχειρίας και της επιβολής αποκλεισμού – ωστόσο, το κακό τους θα περιοριστεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και τη ναυσιπλοΐα της χώρας από τις 13 Απριλίου.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις της, τονίζοντας τη δημιουργία τετελεσμένων στην περιοχή.



«Η νέα εξίσωση στα Στενά του Ορμούζ διαμορφώνεται και παγιώνεται», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ.

«Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ, ενώ εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη».