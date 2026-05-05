Μητσοτάκης για Marfin: «Χρέος μας να μην ξεχάσουμε – Ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μητσοτάκης - προσυνέδριο ΝΔ

«Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου. Αυτούς που στέρησαν, τελικά, τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη. Από τρεις αθώους εργαζόμενους της Marfin, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο της τραγωδίας της Marfin.

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Αλλά και μέτρο της απόστασης που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει από το χάος εκείνων των ημερών» σημειώνει.

«Χρέος μας, τώρα, είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και, παρά τις δυσκολίες, να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά» τονίζει ο Πρωθυπουργός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιστήμονες χαρτογραφούν για πρώτη φορά την εμμηνόπαυση – Πώς αλλάζουν τα όργανα στις γυναίκες;

Οι νέες προκλήσεις που αλλάζουν τα μοντέλα Υγείας-Το κρίσιμο σταυροδρόμι

Youth Pass 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Δήμος προσλαμβάνει άτομα χωρίς πτυχίο: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Οι ειδικότητες και οι δικαιούχοι

Λέιζερ μετατρέπει το μέταλλο σε πλάσμα παρόμοιο με αυτό των άστρων σε τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου

Νέο Python Backdoor κλέβει διαπιστευτήρια περιήγησης και Cloud μέσω υπηρεσιών Tunneling
περισσότερα
09:49 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδάνια

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του σ...
09:46 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ρύθμιση για τα πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχ...
05:58 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014: Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας

Στη μυστική συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον τότε Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, στο γρα...
05:30 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ντοκιμαντέρ για την κρίση του 2015: Οι άγνωστοι δίαυλοι του ΣΥΡΙΖΑ, το τηλεφώνημα Τσίπρα σε Ντράγκι και το ναυάγιο με Βαρουφάκη

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης καταθέτουν άγνωστες πτυχές του δημοσιονομικού αδ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή