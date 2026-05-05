Μαρινάκης: «Εκλογές θα γίνουν το 2027» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μαρινάκης
Φωτογραφία: INTIME

«Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, αυτή είναι η απάντηση» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν για πρόωρες κάλπες το προσεχές φθινόπωρο.

«Στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα, που θα ισχύσουν από το 2027» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου.

Αναφορικά με την παρατεταμένη κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε: «φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, οι άμυνες που υπάρχουν, φέρνουν τη χώρα μας σε καλύτερη μοίρα». «Η κοινωνία χρειάζεται στήριξη», επανέλαβε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κάνοντας αναφορά στο «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ.

«Το ποιος είναι ο κ. Τσίπρας δεν θα το μάθουμε τώρα»

Ερωτηθείς για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Το ποιος είναι ο κ. Τσίπρας δεν θα το μάθουμε τώρα, το είδε ο κόσμος, το αξιολόγησε και θα το αξιολογήσει ξανά».

«Πιο σημαντικό από τα μέτρα είναι να συνεννοηθούμε ότι τα μέτρα χρειάζονται χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες να χρηματοδοτεί νέα μέτρα. Είμαστε μια από τις πέντε χώρες της Ευρώπης, δεν ήταν όλες», πρόσθεσε και επεσήμανε: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας».

