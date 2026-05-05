Αυτοί είναι οι όροι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Εθνική Ομάδα Ιράν, Μουντιάλ 2026

Η αγωνία σχετικά με την συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φαίνεται πλησιάζει στο τέλος της.

Μιλώντας στο περιθώριο του Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ, ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιβεβαίωσε ότι η «Team Melli» θα είναι παρούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό αυτό το καλοκαίρι. Αυτή η ανακοίνωση θέτει τέλος σε αρκετούς μήνες αβεβαιότητας σε ένα τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, που «σημαδεύθηκε» από τον πόλεμο στο Ιράν και πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες συμμετοχής της εθνικής ομάδας του Ιράν. Αλλά πίσω από αυτή την αθλητική επιβεβαίωση, η κατάσταση παραμένει κάθε άλλο παρά ήρεμη.

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταντς, υιοθέτησε έναν πολύ «επιθετικό» τόνο απέναντι στην FIFA, πιστεύοντας ότι ο θεσμός είναι «αποδυναμωμένος» και επηρεάζεται υπερβολικά από την διεθνή πολιτική. Παράλληλα, ο Ιρανός παράγοντας έθεσε αρκετούς αυστηρούς όρους για την συμμετοχή της χώρας του, απαιτώντας ιδίως την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής κριτικής γύρω από την ομάδα, την εγγύηση πλήρους ασφάλειας για τους παίκτες και το προσωπικό και την επίσημη αναγνώριση των συμβόλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αυτές οι απαιτήσεις καταδεικνύουν ένα κλίμα που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο λίγους μήνες πριν από την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

