Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η FIFΑ αυξάνει τα έπαθλα-ρεκόρ και τη χρηματοδότηση για τις 48 χώρες που συμμετέχουν

Η FIFA πρόκειται να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα και τα τέλη συμμετοχής για τις 48 χώρες που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, μετά τις έντονες αντιδράσεις για το αυξημένο κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ταξιδιού, των λειτουργιών και των φόρων στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν οι Νew York Times, η παγκόσμια ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με εθνικές ομοσπονδίες για βελτιωμένη χρηματοδότηση, με τις προτάσεις να αναμένεται να εγκριθούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ στις 28 Απριλίου.

Τον Δεκέμβριο, η FIFA ανακοίνωσε χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων, με κάθε μία από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν να λαμβάνει τουλάχιστον 10,5 εκατομμύρια δολάρια και τους νικητές να κερδίζουν 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ήδη από την 1η Απριλίου, το The Athletic ανέφερε ότι η UEFA, ασκούσε πιέσεις στη FIFA για να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη συνολική οικονομική υποστήριξη για τις ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν στο Πακγόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7).

Πηγές της FIFA, ανέφεραν ότι η παγκόσμια ομοσπονδία κατέληξε στην απόφαση αύξησης με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αύξηση της χρηματοδότησης για τις συμμετέχουσες ομάδες ακολουθεί τη μείωση πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από τον λειτουργικό της προϋπολογισμό για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Περικοπές που έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο στους οπαδούς και τις πόλεις που διοργανώνουν το τουρνουά, με πολλές πόλεις των ΗΠΑ να έχουν ήδη αναγκαστεί να μειώσουν τα σχέδιά τους για το τουρνουά λόγω ανησυχιών σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Το επίσημο FIFA Fan Festival που είχε προγραμματιστεί από την επιτροπή υποδοχής της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ για το Liberty State Park έχει ακυρωθεί, το Σιάτλ έχει περιορίσει τα σχέδιά του και από τις άλλες πόλεις υποδοχής των ΗΠΑ, μόνο η Φιλαδέλφεια και το Χιούστον εκπληρώνουν το 39ήμερο φεστιβάλ που αρχικά είχαν υπογράψει να διοργανώσουν.

«Ενώ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά στις 28 Απριλίου 2026, η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο για την αύξηση των διαθέσιμων εσόδων.

Αυτό περιλαμβάνει μια προτεινόμενη αύξηση των οικονομικών συνεισφορών σε όλες τις ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 και της χρηματοδότησης ανάπτυξης που είναι διαθέσιμη σε όλες τις 211 ομοσπονδίες-μέλη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα είναι πρωτοποριακό όσον αφορά την οικονομική του συνεισφορά στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα και η FIFA είναι περήφανη που βρίσκεται στην ισχυρότερη οικονομική της θέση για να ωφελήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσω του προγράμματος FIFA Forward.

Με την επιφύλαξη συζητήσεων, περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της FIFA στην εφημερίδα The Athletic.