ΟΗΕ: Ρεκόρ επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη – Εκτόπισαν χιλιάδες Παλαιστίνιους φέτος

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι ο αριθμός των επιθέσεων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ξεπεράσει τις 1.000 φέτος, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό περισσότερων από 2.200 Παλαιστινίων λόγω της βίας ή άλλων περιορισμών πρόσβασης. Ο τρέχων ρυθμός των επιθέσεων, κατά μέσο όρο έξι περιστατικά την ημέρα, είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί, ενώ οι παλαιστινιακές αρχές καλούν τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή οικισμών, που θεωρούνται παράνομοι βάσει διεθνούς δικαίου.

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Ένας Ισραηλινός έποικος (κέντρο) στέκεται ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καθώς οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται κατά μήκος ενός δρόμου για να διαμαρτυρηθούν κατά των Ισραηλινών εποίκων που φέρονται να έβαλαν φωτιά σε μια περιοχή στο παλαιστινιακό χωριό Ίντνα, δυτικά της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στις 5 Ιουνίου 2026 [AFP]
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ρεκόρ επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη φέτος, με τον αριθμό να ξεπερνά τις 1.000, επηρεάζοντας πάνω από 230 κοινότητες και εκτοπίζοντας περισσότερους από 2.200 Παλαιστίνιους.- Ο τρέχων ρυθμός των επιθέσεων των εποίκων, με έξι περιστατικά την ημέρα, είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί, με το Διεθνές Δικαστήριο να έχει κηρύξει παράνομη την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών.- Από τον Οκτώβριο του 2023, τα ισραηλινά μέτρα στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί, με τουλάχιστον 1.169 Παλαιστινίους να έχουν σκοτωθεί και πάνω από 12.600 να έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους.

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Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι ο αριθμός των επιθέσεων εποίκων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης φέτος έχει ξεπεράσει τις 1.000.

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«Οι συνάδελφοί μας στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων μας ενημερώνουν ότι ο αριθμός των επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές φέτος στη Δυτική Όχθη έχει ξεπεράσει τις 1.000», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, στους δημοσιογράφους.

«Αυτές οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει περισσότερες από 230 κοινότητες σε όλα τα μέρη της Δυτικής Όχθης. Περισσότεροι από 2.200 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί φέτος λόγω της βίας των εποίκων ή άλλων περιορισμών πρόσβασης, μαζί με εκατοντάδες άλλους που έχουν εκτοπιστεί λόγω κατεδαφίσεων σπιτιών από τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε.

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Ο Ντουτζαρίκ δήλωσε ότι «μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι επιθέσεις των εποίκων είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από 30 Παλαιστινίων και εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες και κεντρικές υποδομές, καθώς και σε μέσα διαβίωσης».

«Ο τρέχων ρυθμός των επιθέσεων των εποίκων, που προκαλεί θύματα ή υλικές ζημιές, κατά μέσο όρο έξι περιστατικά την ημέρα, είναι υψηλότερος από οποιοδήποτε άλλο έτος που έχει καταγραφεί», είπε.

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Οι παλαιστινιακές αρχές καλούν εδώ και δεκαετίες τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι τα ισραηλινά μέτρα που αποσκοπούν στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης έχουν ενταθεί, συμπεριλαμβανομένων κατεδαφίσεων σπιτιών, αναγκαστικών εκτοπίσεων και επέκτασης οικισμών.

Περίπου 500.000 παράνομοι Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε παράνομους οικισμούς σε όλη τη Δυτική Όχθη, ενώ άλλοι 250.000 ζουν σε οικισμούς που χτίστηκαν σε παλαιστινιακή γη στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την οργάνωση «Peace Now».

Οι ισραηλινές δυνάμεις και οι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.169 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχουν τραυματίσει περισσότερους από 12.600 και έχουν συλλάβει περίπου 23.000 από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της παλαιστινιακής αρχής.

Σημειώνεται ότι σε μια ιστορική γνωμοδότηση τον περασμένο Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και ζήτησε την εκκένωση όλων των οικισμών στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πηγές: Aljazeera, Anadolu

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