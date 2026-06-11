Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ χρηματοδοτεί την de facto ίδρυση 61 νέων οικισμών

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ετοιμάζεται να επικυρώσει ένα εκτεταμένο σχέδιο χρηματοδότησης για τη δημιουργία δεκάδων νέων οικισμών στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στην πολεμική σύρραξη με το Ιράν, επιτρέποντας στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε ενέργειες που παγιώνουν τη στρατηγική παρουσία του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Η στρατηγική των «τετελεσμένων»

Σύμφωνα με πληροφορίες που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση της de facto ίδρυσης 61 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

🚨🇮🇱🇵🇸 While the Trump administration – along with governments across Europe and the Middle East – is focused on the escalating crisis with Iran, the Israeli cabinet is expected to approve on Thursday a plan to fund the de facto establishment of 61 new settlements in the occupied… — Barak Ravid (@BarakRavid) June 11, 2026



Η πρόταση αυτή, η οποία υποστηρίζεται θερμά από τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, περιλαμβάνει κρατικά κονδύλια για κατοικίες και εγκαταστάσεις σε προσωρινές τοποθεσίες οικισμών.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα καλύψει προσωρινά τροχόσπιτα, δημόσιες εγκαταστάσεις, κοινοτικές υποδομές και υπηρεσίες υποστήριξης, στο πλαίσιο αυτού που ο Ραβίντ χαρακτήρισε ως «μία από τις σημαντικότερες κινήσεις επέκτασης των οικισμών των τελευταίων δεκαετιών», προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση για αυτές τις κατασκευές θα ξεκινήσει ακόμη και πριν ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία σχεδιασμού.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν περιορίζεται εκεί, καθώς προβλέπει τη δέσμευση πόρων και για τις μόνιμες κοινότητες που θα ακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων υποδομών.

«Στην πράξη, αυτό θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να ιδρύσει προσωρινές τοποθεσίες οικισμών ενώ οι διαδικασίες σχεδιασμού βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δημιουργώντας τετελεσμένα επί του εδάφους που θα μπορούσαν αργότερα να εξελιχθούν σε μόνιμους οικισμούς», σημείωνει ο Ραβίντ.

Ο Σμοτρίχ χαιρέτισε την απόφαση αυτή, δηλώνοντας ότι «συνεχίζουμε να χτίζουμε την γη του Ισραήλ στην πράξη». Πρόσθεσε ότι η κατασκευή των νέων κατοικιών «δεν αποτελεί απλώς ένα μέτρο πολεοδομικού σχεδιασμού».

«Πρόκειται για εθνικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παρουσία μας στη γη, ενισχύουν την ασφάλεια του Ισραήλ και δημιουργούν σαφή δεδομένα επί τόπου που αποτρέπουν τη δημιουργία ενός αραβικού τρομοκρατικού κράτους στην καρδιά της χώρας».

Η αποκάλυψη αυτής της ισραηλινής κίνησης έρχεται σε μια στιγμή που η παγκόσμια διπλωματία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για άλλους λόγους.

Ο δημοσιογράφος του Axios σημείωσε ότι οι ειδήσεις για τον ισραηλινό σχεδιασμό έρχονται τη στιγμή που η «κυβέρνηση Τραμπ –μαζί με κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή– είναι επικεντρωμένη στην κλιμακούμενη κρίση με το Ιράν».