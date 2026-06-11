LIVE – Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικά αντίποινα στον Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές, συστήματα επικοινωνιών και τοποθεσίες αεράμυνας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης να υπόσχεται «κόλαση» στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, στοχεύοντας «ιρανικές δυνατότητες στρατιωτικής επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και τοποθεσίες αεράμυνας». Ισχυροί ήχοι εκρήξεων αντήχησαν στην Τεχεράνη και σε άλλες νότιες περιοχές.
  • Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τον επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης να υπόσχεται μια «κόλαση» στην περιοχή. Το Κουβέιτ αναγκάστηκε να κλείσει τον εναέριο χώρο του καθώς η αεράμυνα της χώρας προσπαθούσε να αποκρούσει την επίθεση.
  • Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετά τον εντοπισμό ύποπτων εισερχόμενων πυρών από τον Λίβανο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε έναν ανεξέλεγκτο κύκλο συγκρούσεων, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα.

Μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ πως η Τεχεράνη θα «πληρώσει το τίμημα» για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, η αμερικανική αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων σε στρατηγικές υποδομές του Ιράν, προκαλώντας την άμεση απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι μετέφεραν τα πυρά τους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, απειλώντας να μετατρέψουν ολόκληρη την περιοχή σε «κόλαση».

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ιράν: Καταιγίδα βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία

    – Το Ιράν εξαπέλυσε συντονισμένα μαζικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με αιχμή του δόρατος μια ισχυρή πυραυλική επίθεση εντός του ιορδανικού εδάφους.

    – Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ενός αμερικανικού κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία, σε απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος.

    – Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κοινοποίησε μια έκτακτη ταξιδιωτική οδηγία, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην Ιορδανία να «αναζητήσουν στεγασμένη κάλυψη και να βρουν καταφύγιο επί τόπου αμέσως».

Ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων:

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιδρομών λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου στο Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, τους Πεζοναύτες και το Πολεμικό Ναυτικό, βάζοντας στο στόχαστρο «ιρανικές δυνατότητες στρατιωτικής επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και τοποθεσίες αεράμυνας».
  • Ισχυροί ήχοι εκρήξεων αντήχησαν στην Τεχεράνη, στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.
  • Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, υποσχέθηκε μια «κόλαση» στην περιοχή ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ.
  • Το Κουβέιτ αναγκάστηκε να κλείσει τον εναέριο χώρο του καθώς η αεράμυνα της χώρας προσπαθούσε να αποκρούσει την επίθεση. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.
  • Ο απεσταλμένος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τόνισε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει «να απέχουν από απειλές χρήσης βίας εάν επιθυμούν μια συμφωνία».
  • Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο, μετά τον εντοπισμό ύποπτων εισερχόμενων πυρών από την πλευρά του Λιβάνου.
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