LIVE – Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικά αντίποινα στον Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

Ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων:
- Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιδρομών λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου στο Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, τους Πεζοναύτες και το Πολεμικό Ναυτικό, βάζοντας στο στόχαστρο «ιρανικές δυνατότητες στρατιωτικής επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και τοποθεσίες αεράμυνας».
- Ισχυροί ήχοι εκρήξεων αντήχησαν στην Τεχεράνη, στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.
- Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, υποσχέθηκε μια «κόλαση» στην περιοχή ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ.
- Το Κουβέιτ αναγκάστηκε να κλείσει τον εναέριο χώρο του καθώς η αεράμυνα της χώρας προσπαθούσε να αποκρούσει την επίθεση. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.
- Ο απεσταλμένος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τόνισε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει «να απέχουν από απειλές χρήσης βίας εάν επιθυμούν μια συμφωνία».
- Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο, μετά τον εντοπισμό ύποπτων εισερχόμενων πυρών από την πλευρά του Λιβάνου.