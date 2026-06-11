LIVE – Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικά αντίποινα στον Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές, συστήματα επικοινωνιών και τοποθεσίες αεράμυνας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης να υπόσχεται «κόλαση» στην περιοχή.