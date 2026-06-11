Επιμένει ο Τραμπ: Έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν – Πιθανή η υπογραφή της στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν, η οποία ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν, η οποία ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος, αλλά η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.
  • Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο πηγή που ανέφερε: «Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ», αναφέρει το Fars που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

 

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