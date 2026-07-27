Αλέξης Τσίπρας: Άνοιγμα στην Κεντροαριστερά

Τάραξε τα νερά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα, με όσα υποστήριξε για τον νόμο Πιερρακάκη και τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων η Ιωάννα Λαλιώτου. Η αρμόδια τομεάρχης κατέστησε σαφές ότι η ΕΛ.Α.Σ δεν σκοπεύει να καταργήσει τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) και το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Διευκρίνισε, όμως, ότι σε περίπτωση που η ΕΛ.Α.Σ γίνει κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ριζική μεταβολή των διατάξεων του σχετικού νόμου: «Οσον αφορά τα ΝΠΠΕ, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από τον νόμο Πιερρακάκη, για να το πούμε περιγραφικά, είναι μια επιλογή που εμείς δεν θα την είχαμε κάνει, δεν θα τα είχαμε δημιουργήσει. Ομως σεβόμαστε το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικότητα σήμερα με χιλιάδες φοιτητές να φοιτούν σε αυτά και σεβόμενοι την αρχή της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες δεν προχωρούμε σε κατάργησή τους. Προχωρούμε, όμως, σε ριζική μεταβολή των διατάξεων του νόμου Πιερρακάκη, που ρυθμίζουν τη δημιουργία, τις διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας των Νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί δεν θα αφήσουμε η Ελλάδα να γίνει ένα Ελ Ντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας».

Μετριοπαθής κατεύθυνση

Σε συνέντευξή του στις αρχές Ιουλίου, ο Κώστας Γαβρόγλου, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταργήσει η ΕΛ.Α.Σ τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η δήλωση της Ι. Λαλιώτου συνιστά ένα ακόμα βήμα του νέου κόμματος στην κατεύθυνση ενός πιο μετριοπαθούς κεντρώου προφίλ, διαφορετικού από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα που αυτοαποκαλείται «Αριστερή Συμπαράταξη». Ερχεται να αθροιστεί σε άλλες ρεαλιστικές δηλώσεις από τη Λεωφόρο Αμαλίας το τελευταίο διάστημα, όπως η δήλωση ότι η ανάδειξη της ανάγκης για προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του Διεθνούς Δικαίου και της διπλωματίας είναι συμβατή με τις θέσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και η αναφορά σε τζάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, πως η θέση του κόμματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως διατυπώθηκε, και η έμφαση στη σημασία της ασφάλειας δικαίου είναι η πιο ρεαλιστική και κεντρώα τοποθέτηση που έχει διατυπωθεί από την ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλώνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τους ψηφοφόρους που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να πιστεύει πως ό,τι ήταν να αντλήσει από τα αριστερά το εξάντλησε και ότι τώρα πρέπει να ανοιχτεί σε νέα κοινά και να δώσει εχέγγυα κυβερνησιμότητας σε μετριοπαθείς κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Αυτό εξυπηρετούν οι θέσεις για την παιδεία και, όπως λένε πρόσωπα που γνωρίζουν πώς σκέφτονται οι επιτελείς του, θα ακολουθήσουν και άλλες αφού το ζητούμενο πλέον για τον πρώην πρωθυπουργό είναι να εδραιώσει την κυριαρχία του στην Κεντροαριστερά. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σημασία ότι η ΕΛ.Α.Σ τάσσεται κατά της αλλαγής του άρθρου 16, καθώς δεν την αποκόπτει εντελώς από τις αριστερές θέσεις σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως επίσης το γεγονός ότι στο ίδιο θέμα ακόμα και η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ παραμένει διχασμένη.

Θύελλα αντιδράσεων

Οι δηλώσεις της Ι. Λαλιώτου, πάντως, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της Αριστεράς και τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται ο Αλ. Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υπογραμμίζει πως η ΕΛ.Α.Σ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στηλιτεύει την ΕΛ.Α.Σ:

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί». Για το θέμα τοποθετήθηκε και η Νέα Αριστερά. Ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε σκληρή κριτική στον Αλ. Τσίπρα επισημαίνοντας: «Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές», είπε και προσέθεσε:

«Από τη μια λένε «όχι» στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουν καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή τους, και την ίδια στιγμή λένε «όχι» στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο», κατέληξε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Δριμεία κριτική στον Αλ. Τσίπρα άσκησε και ο πρώην πολύ στενός συνεργάτης του, Χριστόφορος Βερναρδάκης, τονίζοντας πως με την επίκληση της ασφάλειας νόμου μπορεί κανείς να δικαιολογήσει τα πάντα, τους μισθούς, τις συντάξεις, το ασφαλιστικό, τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών.

Εν τω μεταξύ, η Αμαλίας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 75 μελών που απαρτίζουν την Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ. Πρόκειται για ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Γραμματέας της Π.Ε. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Οπως σημείωναν κομματικές πηγές, νέο κόμμα, νέα όργανα, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα να σηκώσουν το οργανωτικό βάρος και να πάρουν θέση για την εκλογική μάχη.

Η Πολιτική Επιτροπή, θα έχει συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση της βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας.