Άργος Ορεστικό: Εμφανίστηκε ξανά αρκούδα στην είσοδο της πόλης – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς, με μία μεγαλόσωμη αρκούδα να εμφανίζεται ξανά στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Το ζώο εθεάθη να κινείται με ψυχραιμία σε πολυσύχναστο σημείο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς, με μια μεγαλόσωμη αρκούδα να εμφανίζεται ξανά στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς συχνών καταγραφών εμφάνισης αρκούδων στον αστικό ιστό της πόλης.
  • Το ζώο εθεάθη να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία σε ένα σημείο από το οποίο καθημερινά διέρχονται δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ιδιαίτερα προβληματική. Βίντεο διερχόμενου οδηγού δείχνει την αρκούδα να περπατά ανενόχλητη στον δρόμο.
  • Οι κάτοικοι εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για τις επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις αρκούδων μέσα στην πόλη το τελευταίο διάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνεχίζονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Αυτή τη φορά, μια μεγαλόσωμη αρκούδα έκανε αισθητή την παρουσία της στο Άργος Ορεστικό, σε σημείο όπου αποτελεί πέρασμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζώο εθεάθη να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία προερχόμενο από την περιοχή όπου βρίσκεται το δασάκι της πόλης. Πρόκειται για ένα σημείο από το οποίο καθημερινά διέρχονται δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ζώου εκεί ιδιαίτερα προβληματική.

Σε βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, η αρκούδα φαίνεται να περπατά ανενόχλητη στον δρόμο. Η αρκούδα αν και έχει αντιληφθεί ότι ένα αυτοκίνητο την ακολουθεί σε κοντινή απόσταση, δεν αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα ώστε να εξαφανιστεί μέσα στο δάσος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συχνές καταγραφές εμφάνισης αρκούδων μέσα στον αστικό ιστό του Άργους Ορεστικού το τελευταίο διάστημα.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους.

 

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