Μητσοτάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027»

«Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Και γιατί άνοιξη; Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό: η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτή την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για τη χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές είχα δεχθεί πολλές φορές και την προηγούμενη φορά, δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα.

Τη στιγμή που εγώ λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στην διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης; Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό, προσέξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δική του πρόταση γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που όχι η «βελόνα» είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

«Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Και γιατί άνοιξη; Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό: η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτή την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για τη χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές είχα δεχθεί πολλές φορές και την προηγούμενη φορά, δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα.

Τη στιγμή που εγώ λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στην διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης; Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό, προσέξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δική του πρόταση γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που όχι η «βελόνα» είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».