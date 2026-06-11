Μητσοτάκης: «Δεν είναι στους σκοπούς μας ο 13ος και ο 14ος μισθός – Λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ»

«Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί η Ελλάδα έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Και συμπλήρωσε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν δει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε στα 650 και σε επτά χρόνια τον έχουμε φτάσει στα 920».

«Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα με απανωτές αυξήσεις, έχουμε δώσει έκτακτες ενισχύσεις —όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί— το Fuel Pass, καθώς και στήριξη στους συνταξιούχους. Ποιον άλλον φόρο μπορώ να αυξήσω που δεν το έχω κάνει; Η μείωση του ΦΠΑ είναι λάθος μέτρο. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, μείωσαν τον ΦΠΑ, καθώς και σε άλλες χώρες στα νησιά, αλλά η τελική μείωση στις τιμές των τροφίμων ήταν πολύ μικρή. Δώσαμε πολλά επιδόματα κατά την περίοδο του Covid γιατί έπρεπε να στηρίξουμε την κοινωνία. Τα επιδόματα τέκνων, αναπηρίας και οι ενισχύσεις για τους αδύναμους θα συνεχίσουν να ενισχύονται. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 560.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι μια πολιτική δημιουργίας συλλογικού πλούτου. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι το πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί τελικά στο νοικοκυριό. Τέλος, η Ανεξάρτητη Αρχή κάνει συνεχώς ελέγχους, ενώ βάλαμε και πλαφόν, το οποίο αποτελεί ένα έντονα παρεμβατικό μέτρο στην αγορά» συνέχισε.

«Κάναμε μια τολμηρή, αλλά παράλληλα λελογισμένη και ισορροπημένη παρέμβαση για το ακατάσχετο. Με βάση αυτή, μπορούμε να πάμε στη ΔΕΘ και να προχωρήσουμε σε εξαγγελίες. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας: η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν ελλείμματα της τάξης του 9%. Αυτό σημαίνει ότι εκεί θα κόψουν μισθούς και θα επιβάλουν νέους φόρους. Εμείς, αντίθετα, μπορούμε να στηρίξουμε την οικονομία. Μάλιστα, κατά τη δεύτερη τετραετία, οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν ήδη. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης που θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ».

«Δεν είναι στους σκοπούς μας ο 13ος και ο 14ος μισθός »

«Αναφορικά με τα σενάρια που ακούγονται, η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού δεν είναι στους σκοπούς μας. Άλλωστε, ο “μισός” 13ος μισθός έχει ήδη δοθεί στην πράξη μέσα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, οι γιατροί και οι ένστολοι έχουν δει αυξήσεις αποδοχών που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος ενός 13ου μισθού» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Βέβαια, δεν γίνονται παντού οι ίδιες αυξήσεις με αυτές των μητροπολιτών. Διαμαρτύρονται και οι παλαιοί κληρικοί, αλλά διαμαρτύρονται επίσης οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα και αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και χρόνια. Από την πλευρά μου, όμως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από τον μισθό του μουφτή. Έτσι, ο μισθός τους εξισώνεται και πάει στο επίπεδο του μισθού του Γενικού Γραμματέα, διότι ο Μητροπολίτης διοικεί μία Μητρόπολη».