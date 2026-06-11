Masterchef 10: Οι δύο μπριγάδες καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας

H «μητέρα των μαχών», η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, συνεχίζεται δυναμικά!

Στο αποψινό “Masterchef 10“, Πέμπτη 11 Ιουνίου, οι δύο μπριγάδες κυνηγούν με πάθος ακόμη έναν πολύτιμο πόντο στην έκτη δοκιμασία. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί πέντε δοκιμασίες και έχουν δοθεί πέντε πόντοι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμη πέντε πόντοι προς διεκδίκηση.

Οι τρεις από αυτούς θα δοθούν την τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»!

Στη χθεσινή δοκιμασία (Τετάρτη 10/6), η Κόκκινη μπριγάδα ξεκίνησε με προβάδισμα 3-1 στη συνολική βαθμολογία και μένει να δούμε αν η Μπλε κατάφερε να μειώσει τη διαφορά ή αν η Κόκκινη θα την αυξήσει.

Στην αποψινή δοκιμασία οι δύο μπριγάδες καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία θα απαιτηθεί να επιδείξουν ακρίβεια, μεθοδικότητα, άψογο συντονισμό και πολύ καλή προετοιμασία, θα πρέπει δηλαδή να διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν μια καλοκουρδισμένη μπριγάδα την ώρα του πάσου.

Κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα menu για κάθε chef κριτή ξεχωριστά και κάθε πιάτο, που θα ετοιμάσουν, θα πρέπει να βγαίνει στον προβλεπόμενο χρόνο και σωστά εκτελεσμένο.

Για τον Σωτήρη Κοντιζά θα πρέπει να ετοιμάσουν :

Ορεκτικό – Γ αρίδες κ οιλάδος

Κυρίως – Χ ριστόψαρο με ρ ύζι ατμού

Γλυκό – Pavlova με κρέμα καρύδας και φρέσκιες φράουλες

Για τον Πάνο Ιωαννίδη θα πρέπει να ετοιμάσουν:

Ορεκτικό – Beef carpaccio

Κυρίως – Φ ρέσκο ζυμαρικό με s alsiccia

Γλυκό- Crème brûlée

Για τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο θα πρέπει να ετοιμάσουν:

Ορεκτικό – Χ ταπόδι σχάρας

Κυρίως – Χ οιρινά μάγουλα iberico

Γλυκό –Σιμιγδαλένιο χαλβά

Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα πραγματικό service, οι πελάτες δεν επιλέγουν όλοι τα ίδια πιάτα, έτσι και σήμερα οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποδείξουν στους τρεις chef κριτές πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει η μπριγάδα τους σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας. Οι τρεις chef κριτές θα δοκιμάζουν σε κάθε στάδιο το πιάτο που αντιστοιχεί στον καθένα, ενώ οι δύο μπριγάδες θα συνεχίζουν την προετοιμασία και το σερβίρισμα των επόμενων.

Ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει ξεχωριστά τον κάθε chef κριτή με τα πιάτα της και να κερδίσει τον υπερπολύτιμο πόντο της δοκιμασίας;