Μουσείο Star Wars ετοιμάζουν ο Τζορτζ Λούκας και η σύζυγός του

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Αδημοσίευτα μέχρι σήμερα αντικείμενα και υλικά παραγωγής από το σύμπαν του «Star Wars» θα παρουσιαστούν στο κοινό στο νέο Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης Λούκας (Lucas Museum of Narrative Art), το οποίο ιδρύθηκε από τον δημιουργό της εμβληματικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, Τζορτζ Λούκας, καθώς και την σύζυγό του.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιμελητής του μουσείου, Ράιαν Λίνκοφ, το ίδρυμα θα στεγάσει υλικό από τα αρχεία της Lucasfilm, συμπεριλαμβανομένων «ξεχωριστών κομματιών» από την παραγωγή του «Star Wars» που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό.

Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενεί περισσότερα από 1.300 αντικείμενα σε 33 αίθουσες, συνολικής έκτασης άνω των 9.200 τετραγωνικών μέτρων, σε ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο.

Η συλλογή περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, εικονογραφήσεις, κόμικς και σπάνια καλλιτεχνικά δημιουργήματα από σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Νόρμαν Ρόκγουελ, Φρίντα Κάλο, Τζέικομπ Λόρενς και Ρόμπερτ Κόλεσκοτ, αλλά και έργα κορυφαίων δημιουργών κόμικς όπως οι Τζακ Κίρμπι και Φρανκ Φραζέτα.

Σύμφωνα με τον επιμελητή, το μουσείο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας δεκαετιών του Τζορτζ Λούκας, ο οποίος εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα.

«Το πρώτο του μεγάλο έργο ήταν το Star Wars και το δεύτερο είναι το μουσείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λίνκοφ, υπογραμμίζοντας ότι το νέο ίδρυμα αποτελεί μια «προσφορά στον κόσμο» που θα διαρκέσει για πολλές γενιές.

«Θα δείτε έργα που πιθανότατα αναγνωρίζετε από όλη σας τη ζωή»

Ο 82χρονος σκηνοθέτης είχε παρουσιάσει πέρυσι για πρώτη φορά το μουσείο του στην περίφημη Αίθουσα H του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο, έναν από τους σημαντικότερους χώρους της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Το Μουσείο Λούκας φιλοδοξεί να αναδείξει μορφές τέχνης που συχνά δεν έχουν θέση στα παραδοσιακά μουσεία, όπως οι εικονογραφήσεις, η κινηματογραφική δημιουργία και η τέχνη της ποπ κουλτούρας.

«Θα δείτε έργα που πιθανότατα αναγνωρίζετε από όλη σας τη ζωή, μέσα από διαφημίσεις ή κόμικς, αλλά θα τα δείτε με έναν διαφορετικό τρόπο, που θα σας εμπνεύσει», δήλωσε ο πρόεδρος της DC Comics, Τζιμ Λι, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση για το νέο μουσείο στο πλαίσιο του Comic-Con.