LIVE η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Δεν είναι στους σκοπούς μας ο 13ος και ο 14ος μισθός»

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

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«Εύχομαι να είναι προσωρινή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή»

«Δυστυχώς ο κόσμος πια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται μ’ έναν τρόπο που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτή η σύρραξη θα έχει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναζωπύρωση του πολέμου.

«Κανείς δεν μπορεί να είναι μάντης να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι μια προσωρινή ανάφλεξη κι ότι τα δύο μέρη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η τελική ειρήνη θα εξασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη διέλευση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι η παγκόσμια αναταραχή και ο πληθωρισμός συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού στη χώρα μας τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τις τιμές των καυσίμων.

Για το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το διπλωματικό κεφάλαιο της πατρίδας μας επ’ αφορμή κι αυτής της σύρραξης είναι εμφανώς αναβαθμισμένο. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι κατ’ ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση αλλά με το κράτος του Ισραήλ -μια σχέση η οποία έχει βάθος και μας επιτρέπει να επικρίνουμε το Ισραήλ όποτε θεωρούμε ότι προβαίνει σε ενέργειες που δεν εξυπηρετούν ούτε τα εθνικά συμφέροντα ούτε την περιφερειακή ασφάλεια».

Είπε ότι ταυτόχρονα η χώρα μας έχει παράσχει έμπρακτη στήριξη στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στα ΗΑΕ και αυτή η διαδικασία στήριξης χωρών που βρίσκονται σε μία κρίση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της χώρας μας με όλες τις σημαντικές αραβικές χώρες.

Απέκλεισε τον κίνδυνο εμπλοκής γιατί όπως είπε σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και κινούμαστε αμιγώς σε πρωτοβουλίες που έχουν αμυντικό χαρακτήρα.

Για την αψιμαχία Άγκυρας-Τελ Αβίβ είπε ότι υποκρύπτει βαθύτερες διαφοροποιήσεις συμφερόντων και τόνισε ότι πολλές φορές λόγια μπορεί να λέγονται για να απευθύνονται στην εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. «Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά σε μία ακόμα αχρείαστη εστία έντασης στη Μέση Ανατολή», είπε και τόνισε ότι σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα είναι παρούσα.

«Είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσα θέμα casus belli στην Άγκυρα – Άδικη η κριτική Σαμαρά-Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική»

Σχετικά με την επιλογή για τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, ο Pρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: «Ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό ο οποίος να επιδιώκει συνειδητά ταραγμένα νερά. Εγώ δεν τον γνωρίζω και αν το επεδίωκε θα έκανε λάθος. Προφανώς και επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ή δε θέλουμε ήρεμα νερά είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Θα σας έλεγα ότι ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών».

Θέλησε να υπενθυμίσει, όπως είπε, τις συνολικές ενέργειες της Ελλάδας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια.

Μίλησε για ζητήματα που συζητιούνταν αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να τα υλοποιήσει: επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, Εθνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, εξορύξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σημαντική ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,… «’Αρα πείτε μου πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών;»

Μίλησε για πρωτοβουλίες που υπηρετούν στην πράξη τα ελληνικά συμφέροντα και που ενδεχομένως να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. «Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε έναν βαθμό αντιδρά» είπε και πρόσθεσε και οφέλη από τα πολυσυζητημένα ήρεμα νερά για τον τουρισμό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καλή συνεργασία στα ζητήματα της μετανάστευσης, μέχρι και πρόσφατα ουσιαστικά μηδενική δραστηριότητα της Τουρκικής Αεροπορίας για δύο χρόνια, κάτι που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν.

Συμπλήρωσε ότι μια μονομερής ενέργεια εσωτερικού δικαίου προφανώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα με βάση το διεθνές δίκαιο.

Για τις αιτιάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών είπε ότι και οι δύο έχουν διαχειριστεί την Τουρκία και γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Είπε ότι και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον κ. Ερντογάν και επεδίωκαν και εκείνοι να έχουμε μία λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του SAFE, το έπραξε και η Τουρκία δεν μπήκε» παρόλο που πολλοί προέβλεπαν ότι η χώρα μας δεν θα κατάφερνε να την εμποδίσει να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην ‘Αγκυρα και έθεσε ευθέως – με ευγένεια αλλά και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις – το ζήτημα του casus belli».

«Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη» είπε ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

«Μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα»

«Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί η Ελλάδα έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία» τόνισε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν δει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε στα 650 και σε επτά χρόνια τον έχουμε φτάσει στα 920».

«Λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ»

«Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα με απανωτές αυξήσεις, έχουμε δώσει έκτακτες ενισχύσεις —όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί— το Fuel Pass, καθώς και στήριξη στους συνταξιούχους. Ποιον άλλον φόρο μπορώ να αυξήσω που δεν το έχω κάνει; Η μείωση του ΦΠΑ είναι λάθος μέτρο. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, μείωσαν τον ΦΠΑ, καθώς και σε άλλες χώρες στα νησιά, αλλά η τελική μείωση στις τιμές των τροφίμων ήταν πολύ μικρή. Δώσαμε πολλά επιδόματα κατά την περίοδο του Covid γιατί έπρεπε να στηρίξουμε την κοινωνία. Τα επιδόματα τέκνων, αναπηρίας και οι ενισχύσεις για τους αδύναμους θα συνεχίσουν να ενισχύονται. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 560.000 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι μια πολιτική δημιουργίας συλλογικού πλούτου. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι το πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί τελικά στο νοικοκυριό. Τέλος, η Ανεξάρτητη Αρχή κάνει συνεχώς ελέγχους, ενώ βάλαμε και πλαφόν, το οποίο αποτελεί ένα έντονα παρεμβατικό μέτρο στην αγορά» συνέχισε.

«Κάναμε μια τολμηρή, αλλά παράλληλα λελογισμένη και ισορροπημένη παρέμβαση για το ακατάσχετο. Με βάση αυτή, μπορούμε να πάμε στη ΔΕΘ και να προχωρήσουμε σε εξαγγελίες. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας: η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν ελλείμματα της τάξης του 9%. Αυτό σημαίνει ότι εκεί θα κόψουν μισθούς και θα επιβάλουν νέους φόρους. Εμείς, αντίθετα, μπορούμε να στηρίξουμε την οικονομία. Μάλιστα, κατά τη δεύτερη τετραετία, οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν ήδη. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης που θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ».

«Δεν είναι στους σκοπούς μου ο 13ος και ο 14ος μισθός

«Αναφορικά με τα σενάρια που ακούγονται, η επιστροφή του 13ου μισθού δεν είναι στους σκοπούς μας. Άλλωστε, ο “μισός” 13ος μισθός έχει ήδη δοθεί στην πράξη μέσα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, οι γιατροί και οι ένστολοι έχουν δει αυξήσεις αποδοχών που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος ενός 13ου μισθού» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Βέβαια, δεν γίνονται παντού οι ίδιες αυξήσεις με αυτές των μητροπολιτών. Διαμαρτύρονται και οι παλαιοί κληρικοί, αλλά διαμαρτύρονται επίσης οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα και αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και χρόνια. Από την πλευρά μου, όμως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από τον μισθό του μουφτή. Έτσι, ο μισθός τους εξισώνεται και πάει στο επίπεδο του μισθού του Γενικού Γραμματέα, διότι ο Μητροπολίτης διοικεί μία Μητρόπολη».