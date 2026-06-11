Μητσοτάκης για διαγραφή Σαμαρά «Φάνηκε με αυτά που ειπώθηκαν, ότι δεν ήταν λάθος – Ήταν καλός πρωθυπουργός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά, το βράδυ της Πέμπτης, κατά την παρουσία του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω». Ο πρωθυπουργός μίλησε για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και για τη διαγραφή του από τη ΝΔ.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως ήταν λάθος η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα μετά από προσωπικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχθηκε. «Φοβάμαι, εκ των υστέρων, με αυτά τα οποία ειπώθηκαν, ότι δεν ήταν λανθασμένη επιλογή. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες, πολύ βαριές».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε προσωπική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, αναγνώρισε την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τη συμβολή του κατά την περίοδο στην οποία διετέλεσε πρωθυπουργός. «Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής: ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη. Τον ξανααγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την περίοδο μετά την «Πολιτική Άνοιξη», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι διατηρεί την ίδια άποψη για τον Αντώνη Σαμαρά και την πρωθυπουργική του θητεία. «Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κ. Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν πιστεύει πως ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάποια κίνηση που θα προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μη διαψευστώ», είπε.

Για το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής «γέφυρας» με τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα δεν αφορά τις προσωπικές σχέσεις, αλλά τις πολιτικές διαφορές. «Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συναίσθημα από τη μέση», απάντησε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το θέμα με τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια. «Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική… Βέβαια, το 2023 δεν τα πίστευε, διότι το 2023 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι; Αν, λοιπόν, τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη, που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις», ανέφερε.

Κλείνοντας την αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική. «Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη», κατέληξε.