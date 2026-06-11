Μητσοτάκης για Καρυστιανού: «Οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολίασε την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη μετατροπή της προσωπικής της δημοφιλίας σε πολιτική επιρροή. Αναγνώρισε τη μεγάλη κοινωνική συμπάθεια προς την Καρυστιανού, αλλά άφησε αιχμές για την πολιτική της ετοιμότητα και την ικανότητα του κόμματος να προσφέρει ουσιαστική εναλλακτική πέρα από την έκφραση θυμού.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ενώπιος Ενωπίω, Νίκος Χατζηνικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναγνώρισε ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει «ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν αυτό μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη.
  • Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για την πολιτική της ετοιμότητα, υποστηρίζοντας ότι «οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις… για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «νωρίς είναι ακόμα» για οριστικά συμπεράσματα, με τους πολίτες να κρίνουν εάν το κόμμα της Καρυστιανού «έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων» που εκφράζουν θυμό χωρίς εναλλακτική.

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Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει την ίδρυση του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού, τη δημοφιλία που εμφανίζει η ίδια στις δημοσκοπήσεις και το κατά πόσο αυτή μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική επιρροή ή εκλογική δύναμη, καθώς και αν η παρουσία της συνιστά απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.

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«Δεν ξέρω σε ποιον χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Τώρα, αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις -δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις- για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός» .

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«Αλλά, από εκεί και πέρα, νωρίς είναι ακόμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις, και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων -και έχουμε δει μπόλικα από την “κάτω” και την “πάνω πλατεία”, από τις εποχές της “πάνω” και της “κάτω πλατείας”- που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει -και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία- σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική» κατέληξε

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